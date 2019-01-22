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PFDK'dan, Fenerbahçeli Eljif Elmas'a ceza

PFDK'dan, Fenerbahçeli Eljif Elmas'a ceza

Fenerbahçeli Eljif Elmas, Ümraniyespor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'dan 2 maç men cezası aldı.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 15:02 - Güncelleme: 22-01-2019 15:02

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçeli oyuncu Eljif Elmas'a Ümraniyespor karşılaşmasında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verirken, Kasımpaşalı golcü Diagne'ye ise Aytemiz Alanyaspor rakip takım sporcusuna tükürmesi nedeniyle 4 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası verdi.

PFDK'nın almış olduğu kararlar şu şekilde:

"1- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 06.12.2018 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - ALTAY U21 Ligi müsabakasında, müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ANTALYASPOR A.Ş.'nin, 15.01.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, 15.01.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ELJIF ELMAS'ın, 17.01.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu DIAGNE MBAYE'nin, 17.01.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna tükürmesinden dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- HATAYSPOR Kulübü sporcusu BAKARY NIMAGA'nın, 16.01.2019 tarihinde oynanan MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK-HATAYSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • reziller 22 Ocak 2019 15:19 yıllardır türk futbolunda birer kambursunuz hepiniz işiniz gücünüz fenerbahçe düşmanlığı birgün herşeyin hesabını vereceksiniz o günü bekleyin tff ve saz ekibi

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