PFDK cezaları Galatasaray ve Fenerbahçe'den kim ne ceza aldı

2-2 sona eren olaylı derbi sonrası Galatasaray'dan 12 Fenerbaheç'den isim ise 4 isim PFDK'lık olmuştu. Bugün PFDK'nın cezaları açıklaması bekleniyor. Cezalar açıklandığı anda bu haberde tüm detayları bulacaksınız.

Galatasaray'dan Başkan Mustafa Cengiz teknik direktör Fatih Terim, yardımcı hoca Hasan Şaş, futbolcular Ndiaye, Donk, Rodrigues, Mariano, yönetici Abdurrahim Albayrak PFDK'ya sevk edilmişti. Fenerbahçe'den futbolcular Soldado ve Jailson PFDK'lık olmuştu. Devamında Fatih Terim ile Mustafa Cengiz ikinci kez PFDK’ya gönderilmişti.

PFDK kararları TFF tarafından Perşembe günleri açıklanıyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıkmıştı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası VAR incelemesinin ardından Ndiaye, Jailson ve Soldado kırmızı kart, Belhanda sarı kartla cezalandırılmıştı.