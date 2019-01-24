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PFDK Akhisarspor'u Beşiktaş maçında 3-0 mağlup saydı

PFDK Akhisarspor'u Beşiktaş maçında 3-0 mağlup saydı

Geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig'de oynanan ve 3-1 biten Akhisarspor-Beşiktaş mücadelesi hakkında PFDK'nın kararıyla Beşiktaş 3-0 hükmen galip sayıldı.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 16:10 - Güncelleme: 24-01-2019 16:10

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan mücadelesinde Akhisarspor, Beşiktaş'ı ağırlamıştı. 3-1'lik Beşiktaş'ın galibiyetiyle biten karşılaşmanın ardından Akhisarspor, PFDK'ya sevk edilmişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ev sahibi Akhisarspor'un Beşiktaş maçına 21 oyuncuyla çıktığını ve 13 ismin yabancı futbolcu olduğunu tespit etti. Bu nedenle Akhisarspor'un 3-0 mağlup sayılmasına karar verdi.

TFF sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akhisarspor Kulübü'nün, 18.01.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı takdiren (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, karar verilmiştir"

"MUHTEMELEN HÜKMEN MAĞLUP SAYILACAĞIZ"
Akhisarspor yönetimi ise konuyla ilgili olarak, "Böyle bir kural hatası olduğundan haberimiz var. Teknik ekipten demekki dikkat eden olmamış. Maç için de muhtemelen hükmen mağlup olacağız" açıklamasını yaptı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mısafır 24 Ocak 2019 16:12 bırısı senol gunese besıktaslılık durusunu anlatsın yazık cooook yazık rahmetlı seba başkanın kemıklerını sızlattınız yazıklar olsun

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