Peynir yüklü minibüs beton duvara çarptı: 2 ölü

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Gündoğdu yönetimindeki 53 AAK 470 plakalı minibüs Yeni Sanayi girişine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce yol kenarında bulunan su kanalına uçan minibüs daha sonra beton kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs içerisinde sıkışan sürücü Adem Gündoğdu ile yanında bulunan Caner Güngör yaşamını yitirdi. Adem Gündoğdu ve Caner Güngör'ün cenazesi Sungurlu belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cesetler otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.