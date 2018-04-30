Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili coşkusu

Akşam saatlerinden itibaren Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Dergah Camisi'nde namaz kıldı. Binlerce vatandaşın akın ettiği camide yer bulamayan vatandaşlar, cami avlusuna serilen hasırlar üzerinde namazını eda etti. Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Ayrıca programlardan sonra çevre illerden kente gelen vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Balıklıgöl’ü de gezerek dua etti.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)