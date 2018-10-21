Peter Dinklage: Dünyanın en korkunç şeyi kaş aldırmak

Peter Dinklage, role hazırlanırken yaşadıklarını anlatırken, “Tüm hazırlıklar bir yana en çok canımı yakan kaşlarımı aldırmak oldu. Bence dünyanın en korkunç şeyi ama yapmak zorundaydım” dedi.

Peter Dinklage: Dünyanın en korkunç şeyi kaş aldırmak

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Tyrion karakteriyle sevilen Peter Dinklage, Fransız aktör Herve Villechaize’in hayatını anlatan My Dinner with Herve filminde rol aldı.

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Peter Dinklage: Dünyanın en korkunç şeyi kaş aldırmak

Filmde Herve karakterini canlandıran oyuncu, Hüriyet’ten Barbaros Tapan’a verdiği röportajda, yönetmen Sacha Gervasi’nin verdiği Herve hakkındaki kasetleri izlemediğini söyleyerek, “İlk defa bir insanın hayatını oynadım. Herve’ün imitasyonu olmak istemedim. Eğer o kasetleri izleseydim Herve’ün kopyası olabilirdim. Büyük ihtimalle bilinçaltıma yerleşirdi o kasetler... Ben oyuncu olarak kendi yorumumu katmak istedim” dedi.

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Peter Dinklage: Dünyanın en korkunç şeyi kaş aldırmak

Dinklage, role hazırlanma sürecini şöyle anlattı: “Karakterin içine girmek ve sonrasında sette her şeyi gösterecek kadar rahat olmak zaman alıyor. Herve bende olmayan farklı cücelik özelliklerine sahip. Karakterin kendi versiyonumu yaratmak istediğimi söyledim, yoksa maske takıyor olacaktım. Ses ve konuşma üzerinde çok çalıştım. Sacha, Herve’ün sesi için ‘içine helyum çekmiş bariton’ derdi... Tüm hazırlıklar bir yana en çok canımı yakan kaşlarımı aldırmak oldu. Benim kalın kaşlarım var, Herve’ün kaş şekli daha ince ve güzeldi. Neden kaş aldırılır? Bence dünyanın en korkunç şeyi ama yapmak zorundaydım.”

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Peter Dinklage: Dünyanın en korkunç şeyi kaş aldırmak

“İnsanlar acımasız. Boyumuz, kilomuz, ten rengimiz... Karşısındakini eleştirecek bir şeyler arıyorlar resmen. Bir de güvensizler” diyen Dinklage, “Bu acımasızca aşağılama durumu içinde derin güvensizlik yaşayanlar da var. Onlar bu şekilde davranarak iyi hissediyor. Karşısındaki kısa boyluysa o kişiye bunu hatırlatarak daha iyi hissediyorlar. Bu insanlar için üzülüyorum. Herve çok gururlu bir adamdı. O insanlara karşı sessiz kalmadı. Kendini sevdi. Biyonik cüce tişörtü giyiyordu mesela. Kim yapar bunu!” şeklinde konuştu.

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