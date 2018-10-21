Peter Dinklage: Dünyanın en korkunç şeyi kaş aldırmak

Dinklage, role hazırlanma sürecini şöyle anlattı: “Karakterin içine girmek ve sonrasında sette her şeyi gösterecek kadar rahat olmak zaman alıyor. Herve bende olmayan farklı cücelik özelliklerine sahip. Karakterin kendi versiyonumu yaratmak istediğimi söyledim, yoksa maske takıyor olacaktım. Ses ve konuşma üzerinde çok çalıştım. Sacha, Herve’ün sesi için ‘içine helyum çekmiş bariton’ derdi... Tüm hazırlıklar bir yana en çok canımı yakan kaşlarımı aldırmak oldu. Benim kalın kaşlarım var, Herve’ün kaş şekli daha ince ve güzeldi. Neden kaş aldırılır? Bence dünyanın en korkunç şeyi ama yapmak zorundaydım.”