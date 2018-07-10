Petek Dinçöz'ün 'Urfalı Abi' davasında flaş karar

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, savcılık, 'Urfalı Abi' hakkında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Can Tanrıyar, 4 Şubat 2013 tarihli savcılık şikayetinde Dinçöz'ün kendisini tehdit ettirdiğini öne sürmüştü. Can Tanrıyar şikayet dilekçesinde; Dinçöz'ün kendisini Urfalı Abi olarak tanıtan kişi vasıtasıyla tehdit ettirdiğini ileri sürerek dört ayrı mahkemeden koruma kararı aldırdı. Tanrıyar, cep telefonuna gelen mesajları da delil olarak sundu. Mesajlarda, 'Oğlum mert ol, çakallık yapma!' şeklinde sözler yer alıyordu. Tanrıyar'ın şikayeti sonrası savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.