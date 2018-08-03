Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın!

Pet şişeyi arabada bu şekilde sakın bırakmayın! Bakın arabanın içinde ne hale geliyor! Popüler bir YouTube kanalında yayınlanan bu görüntüler milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor.
Pet şişeyi arabada gelişigüzel bırakan sürücü, arabadan iniyor. Araba güneşin altında saatlerce kalıyor. Pet şişe bakın güneşin altında neye sebep oluyor? Güneş ışığı koltuğa temas ediyor... Koltuğu yakmaya başlıyor!
İşte sonuç... Eğer pet şişe biraz daha araçta bu halde kalsaydı daha ciddi bir hasar söz konusu olabilirdi!
Pet şişeyi arabada bu şekilde sakın bırakmayın! Bakın arabanın içinde ne hale geliyor! Popüler bir YouTube kanalında yayınlanan bu görüntüler milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor.
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