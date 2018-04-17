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Peşmerge Kerkük'e dönecek mi?

Peşmerge Kerkük'e dönecek mi?

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere Peşmerge'nin yeniden gönderilmesine ilişkin resmi bir görüşme yapılmadığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 22:08 - Güncelleme: 17-04-2018 22:08

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere Peşmerge'nin yeniden gönderilmesine ilişkin herhangi bir resmi görüşme yapılmadığını belirtti.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Barzani, "Peşmerge'nin tartışmalı bölgelere yeniden gönderilmesi için görüşmelerin yapıldığı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını söyledi. Barzani, bu konuya ilişkin şu ana kadar Erbil, Bağdat ve ABD yönetimleri arasında herhangi bir resmi görüşme yapılmadığını ifade etti.Tartışmalı bölgelerdeki güvenlik durumunu yakından takip ettiklerini ve gelişmelerden haberdar olduklarını kaydeden Barzani, söz konusu bölgelerin güvenliğine destek verdiklerini ve bu meselenin kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

ERBİL İLE ANKARA ARASINDAKİ UÇUŞLAR İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Barzani gazetecilerin " Türkiye'nin Süleymaniye Havalimanı'na uçuşları yeniden başlatması için bir çalışma yapılıp yapılmadığına" ilişkin sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Erbil ile Ankaraarasında, Süleymaniye Havalimanı'na uçuşların yeniden başlatılması için görüşmelerimiz devam ediyor. Umarım görüşmelerimiz iyi bir sonuca varacaktır."

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 17 Nisan 2018 22:38 girmesinler hain barzaniler

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