Pes dedirten savunma! 'Bizim güzel bayanlarımız var'

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Cono aşireti olarak bilinen aileyi 3 ay teknik ve fiziki takibe aldıktan sonra "fuhuş vaadiyle" kandırdıkları 100 erkeği gasp ettikleri gerekçesiyle operasyon yaptı. Operasyonda 31'i kadın 46 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 28'i kadın 38'i tutuklanırken 5 kişi ev hapsi aldı, 3 kişi ise serbest kaldı. Olayın ardından bir kişi sosyal medyada video paylaşıp özellikle Cono aşiretine mensup kadınları savunarak şunları söyledi:
"Otoban meselesinde çok affedersin, bizim güzel güzel bayanlarımız var. E-5’e çıkarlar ama fuhuş yapmazlar el çabukluğuyla yankesicilik yaparlar. Fuhuş yapacağım diye duranı el çabukluğuyla sövüşürler. Gasp yapmazlar zorla para almazlar. Ben yolda duruyorum bana neden bir araba durmuyor ama süslü püslü bir bayan durduğu zaman lastik yakıp arka arkaya duruyorlar. Neden, çünkü o kadından faydalanabilir miyim diye ama faydalanamıyorlar. Kadınlar el çabukluğuyla yankesicilik yapıp cebinden bir miktar parasını alınca, kadınında herhangi bir faydası olmadığı zaman hemen gidiyor şikayet etmeye. Diyor ki beni 3-5 kadın gasp etti boynuma çullandılar. Kesinlikle böyle bir olay yok, el çabukluğuyla iki parmak ile yankesicilik yaparlar başka bir şey yok."
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
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