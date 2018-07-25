Pes dedirten hırsızlık!

Adana'da kolu kırık olduğu halde zorlayarak açtığı pencereden sopa kullanarak dizüstü bilgisayar çalan S.S (26), yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, minibüs durağında meydana geldi. Ofis bölümündeki demir şebekeden içeri bakan S.S, pencereyi zorlayarak açıp masa üzerindeki dizüstü bilgisayarı sopayla kendine doğru çekerek çaldı.

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Sabah ofise gelen durak görevlisi dizüstü bilgisayarın çalındığı fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızın S.S olduğunu tespit etti.

Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan S.S'nin, yine aynı mahallede bulunan Ulu Yol Camii'nden 19 musluk çaldığı saptandı. Kısa sürede yakalanan Sakarya emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.