Pes artık! Hayvanlar, yöntemler değişiyor, şiddet aynı

Edinilen bilgilere göre, Kızılağaç Mahallesi’nde beslenmek için yılan avlayan şahin avıyla uğraştığı sırada bir kişinin kürek darbesiyle öldürüldü. Bir vatandaşın şahini cep telefonu ile görüntülendiği esnada elinde kürekle sinsice beliren kişinin bir anda küreği şahinin kafasına vurduğu görülüyor.

Cep telefonu ile çekim yapan kadın ise kürekle şahinin öldürülme anını saniye saniye görüntüledi. Görüntüde ilk olarak annesini çağıran kadın, "bak şahin anne" diye sesleniyor. Daha sonra görüntüye giren vicdansız adam kürekle şahinin kafasına vurarak öldürüyor.

Kadın ise şahinin ölmesinin ardından "niye böyle bir şey yaptı" diyerek saklanıyor. Adam ise "kapatın kameraları" diyerek tepki gösteriyor. Kan donduran görüntü sonrasında hem şahinin hem de yılanın telef olduğu kameraya yansıyor.