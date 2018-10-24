  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Pes artık' dedirten dolandırıcılık! 'Parola vatan'

Pes artık' dedirten dolandırıcılık! 'Parola vatan'

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde , kendilerini savcı, polis ve jandarma olarak tanıtan iki dolandırıcı tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-10-2018 18:00 - Güncelleme: 24-10-2018 18:00

ANKARA Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çubuk ilçesinde kendilerini savcı, polis ve jandarma olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıklarını bildiren vatandaşların şikayetleri üzerine çalışma başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, ev telefonlarından aradıkları yaşlı vatandaşlara savcı, polis ve jandarma olduklarını söyleyen, evlerine gönderecekleri adamlarına "parola vatan" sözlerini kullanmaları üzerine istedikleri paraları vermelerini isteyen 3 kişi gözaltına alındı. Kiralık otomobil kullanan şüphelilerin, vatandaşlardan toplam 37 bin 800 lira aldıkları belirlendi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden ikisi tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Pes artık' dedirten dolandırıcılık! 'Parola vatan' haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro