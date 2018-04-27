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Pervin Buldan'dan Selahattin Demirtaş mesajı

Pervin Buldan'dan Selahattin Demirtaş mesajı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Doğubeyazıt ziyaetinde HDP'nin adayının Selahattin Demirtaş olacağının sinyalini verdi.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 13:55 - Güncelleme: 27-04-2018 13:59

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partililerin "Selahattin Demirtaş" sloganı üzerine, "Cumhurbaşkanlığı seçimi bizim için önemli. Çıkaracağımız aday sizlerin istediği bir aday olacak. Hiç merak etmeyin, siz kimi istiyorsanız adayımız o olacak. En kısa zamanda bunu sizlerle paylaşacağız. " dedi.

HDP'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında bugün Doğubayazıt ilçesine gelen Buldan, HDP İlçe Başkanlığı önünde partililere seslendi.

Buldan konuşmasında, Doğubayazıt'ın her zaman iradesine, en zor dönemlerde partisine ve halkına sahip çıktığı söyledi.

24 Haziran'da kurulacak sandıklarda halkı her türlü zulme, baskıya karşı iradelerine sahip çıkmaya çağırdıklarını belirten Buldan, "Bu seçimlerde AKP'yi buradan silip süpüreceğiz. AKP'yi burada tabela partisi yapacağız. Ağrı'da dört sıfır yapacağız. Sizlerden oy istemeye gelen AKP'lilere Selahattin Demirtaş'ı hatırlatın. Mukaddes Kubilay'ı hatırlatın." diye konuştu.

Buldan, Türkiye açısından tarihi bir seçim olan 24 Haziran seçimlerinin Kürtler başta olmak üzere Türkiye toplumunun kaderini değiştirecek seçim olduğunu vurgulayarak, halkın 24 Haziran'da kendisine yakışır şekilde partisine, adaylarına ve cumhurbaşkanı adayına sahip çıkacağını söyledi.

Buldan, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin konuşması sırasında partililerin HDP'nin cumhurbaşkanı adayının eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş olmasını isteyip "Selahattin Demirtaş" şeklinde sloganı atması üzerine şöyle konuştu:

"En kısa zamanda cumhurbaşkanı adayımızı sizlerle paylaşacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimi bizim için önemli. Çıkaracağımız aday sizlerin istediği bir aday olacak. Hiç merak etmeyin, siz kimi istiyorsanız adayımız o olacak. En kısa zamanda bunu sizlerle paylaşacağız. Biz kararımızı sizlerin vereceği isim üzerinde netleştireceğiz ve bu adayımız hem Türkiye demokratik güçlerinin hem de Kürt halkının yakından tanıdığı, istediği ve sahip çıkacağı bir aday olacak."

Buldan ve beraberindekiler daha sonra il merkezindeki programa katılmak üzere Doğubayazıt'tan ayrıldı.

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Kaynak : AA

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