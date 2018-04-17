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Pervin Buldan'dan güldüren seçim yorumu! Ak Parti'yi devirmenin zamanı geldi

Pervin Buldan'dan güldüren seçim yorumu! Ak Parti'yi devirmenin zamanı geldi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, erken seçim çağrısına ilişkin, "Bir karar aldıysanız, Halkların Demokratik Partisi olarak size hodri meydan diyoruz. Biz seçime de varız. AK Parti'yi iktidardan devirmenin zamanı gelmiştir. O da yapılacak olan seçimlerdir" dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 15:16 - Güncelleme: 17-04-2018 15:16

Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bir grup milletvekili ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yaptıkları ziyaretin oldukça önemli olduğunu belirterek, yaptıkları temasları anlattı.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esad rejimine yönelik operasyonuna değinen Buldan, elbette ki kimyasal silahların kullanılmasından yana olmadıklarını ve bunun bir insanlık suçu olduğunu her zaman ifade ettiklerini, çözümün bombalarla değil, bu silahları kullananları bağımsız heyetlerle ortaya çıkarmak, yargılamak ve cezalandırmak olduğunu söyledi.

BİZ SEÇİME DE VARIZ: MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, erken seçim çağrısına değinen Buldan, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan habersiz böyle bir kararı açıklamayacağını savundu. Buldan, şöyle devam etti:

"Devlet Bahçeli, bir erken seçimden bahsetti. Peki, OHAL süreci devam ederken bir seçim sürecini bu ülke nasıl kaldıracak? Çıkardığınız antidemokratik yasalar, seçim yasaları varken bu ülke demokratik bir şekilde nasıl seçime gidecek? Bir karar aldıysanız, Halkların Demokratik Partisi olarak size hodri meydan diyoruz.

AK PARTİ'Yİ DEVİRMENİN ZAMANI GELDİ

Biz seçime de varız. İşte, il eş başkanlarımız buradadır. Bütün il eş başkanlarıma çağrı yapıyorum, yapılacak olan erken seçimlere herkes hazırlıklı olsun. Demokrasi güçlerine, kadınlara, sol ve sosyalist kesimlere çağrı yapıyorum; bu ülkede AKP'yi defetmenin, iktidardan devirmenin zamanı gelmiştir. O da yapılacak olan seçimlerdir."

Buldan, ekonomik parametrelere de işaret ederek, Bahçeli'nin erken seçim açıklamasının ardından bir kez daha doların yükseldiğini gördüklerini söyledi. Buldan, "Doları bu noktaya getiren AKP-MHP ve OHAL lobisidir. Bu üç lobi üzerinden ekonominin geldiği nokta ortadadır." görüşünü savundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR39 YORUM

  • Herz 17 Nisan 2018 17:00 Hdpkk ülkeyi yönetsin, chp bakanlıklarda görev alsın, iyi partı alkışlasın... Akp ve mhp dışarda kalsın. Türkiyenin hayrına olur... Türkiye şaha kalkar. Yarım milyon insanı sevgiyle öldüren ve 3 milyon insanı tatile gönderen Esed ile barışılır... Megri diyen asılsın yaylalar diyen sanatcılar sürgüne gönderilir... Apo mecllis başkanı secilir... Barış gelir türkiye ye... Chpli aleviler tunceliyi başkent yapılır...

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KİMDİR ?
Pervin Buldan
PERVİN BULDAN KİMDİR?

6 Kasım 1967'de Hakkâri'de doğdu. Babasının adı Halis, annesinin adı Lütfiye'dir. Lise mezunu. Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yakay-Der) Başkanlığı görevinde bulundu. 2005 yılında Nobel Barış Öd&

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