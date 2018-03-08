Pervin Buldan'dan Akşener'e: Erkek gibi takılırsan yok olursun

"AKŞENER, SAVAŞTAN BAHSEDECEKSE SİYASETTE YERİ YOK"

İktidarın annelik ve kadınlık üzerinden siyaset yaptığını ileri süren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Diyoruz ki; AKP Genel Başkanı, siz kadınlar gününü kutlamayın. Kadınlar üzerinden siyaset yapmayın. Annelik ve kadınlık üzerine siyaset yapan iktidar, Afrin'e savaş açarken, orada da yaşamanı yitirenlerin anneleri üzerinde vebali olduğunu bilmelidir. Afrin'de yaşamını yitiren askerlerin vebali üzerindedir. Kimse savaş üzerinden oy kazanmaya kalkışmasın. Erkeklerin aldığı savaş kararına karşı kadınların el ele, yürek yüreğe barış için mücadele etmesi gerekir. Artık hiçbir anne, evladının toprağın altına girmesini istemiyor. Savaş kararı alan erkeklere karşı, biz barışı isteyen kadınlar olarak el ele, yürek yüreğe vermeliyiz. Savaş kararını erkekler alır ama bir kadın lider var, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, savaştan bahsedecekse siyasette yeri yok. Akşener'den kadınca sözler, barış politikaları, demokrasi mücadelesi bekliyoruz. Erkek gibi düşünüp, erkek gibi siyaset yapacaksanız, siz de tarihten silinip gitmeye mahkum olursunuz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmış, siyasi partiler kanunu değiştirelim, kadın kotasını yüzde 33 yapalım demiş. Günaydın Sayın Kılıçdaroğlu, biz eşit temsiliyetten söz ediyoruz. Siz, dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyerek, bizim 5 kadın milletvekilimizin vekilliğinin düşmesine sebep oldunuz. Figen Yüksekdağ, Çağlar Demirel, Selma Irmak'ı Ayla Akat Ata ve Gültan Kışanak'ın cezaevinde olmasına siz sebep oldunuz. AKP'nin arka tekerleği olmayın, kadının yanında olun, barışın yanında olun. Kürt sorununun çözümünden yana olun diyoruz."