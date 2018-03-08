Pervin Buldan'dan Akşener'e: Erkek gibi takılırsan yok olursun

DİYARBAKIR'da, HDP tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AK Parti, CHP ve İYİ Parti'yi sert bir dille eleştirerek, "Bu ülkede yaşamını yitiren çocukların, Türk ve Kürt annelerinin ayaklarının altını öpüyoruz. Biz adam olmayacağız biz kadınız, kadın. Biz kadınca direneceğiz ve kadınca sizi yeneceğiz." dedi. Buldan, ''Savaş kararını erkekler alır ama bir kadın lider var, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, savaştan bahsedecekse siyasette yeri yok. Erkek gibi düşünüp, erkek gibi siyaset yapacaksanız, siz de tarihten silinip gitmeye mahkum olursunuz.'' ifadelerini kullandı.
"ÇOCUKLARINI YİTİREN TÜRK VE KÜRT ANNELERİN AYAKLARININ ALTINI ÖPÜYORUZ"
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Annelerimizin ayaklarının altını öpüyoruz" sözüne atıfta bulunarak, "Biz kadınlar, özgürlük ve eşitlik mücadelesi verirken bu ülkeyi yönetenlerin iradesinin teslim alınmaya çalışıldığını gördük. Biz, kadın özgülük mücadelesine yaklaşımını gördük. Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında kadınlardan bahsederken, annelerden bahsederken ne kadar da ikiyüzlü bir tutum içinde olduğunu gördük. 'Annelerimizin ayaklarının altını öpüyoruz' dedi. Evet, biz annelerimizin ayaklarının altını öpüyoruz. Berkin Elvan'ın annesinin, Ceylan Önkol'un, et parçalarını eteğinde toplayan annenin de ayağının altını öpüyoruz. 13 yaşında bedenine 13 kurşun giren Uğur Kaymaz'ın annesinin de ayaklarını altını öpüyoruz. Taybet Ana'nın annesinin de ayaklarını altını öpüyoruz. İşte bizim farkımız bu. Bu ülkede yaşamını yitiren çocukların Türk ve Kürt annelerinin ayaklarının da altını öpüyoruz" diye konuştu.
"AKŞENER, SAVAŞTAN BAHSEDECEKSE SİYASETTE YERİ YOK"
İktidarın annelik ve kadınlık üzerinden siyaset yaptığını ileri süren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Diyoruz ki; AKP Genel Başkanı, siz kadınlar gününü kutlamayın. Kadınlar üzerinden siyaset yapmayın. Annelik ve kadınlık üzerine siyaset yapan iktidar, Afrin'e savaş açarken, orada da yaşamanı yitirenlerin anneleri üzerinde vebali olduğunu bilmelidir. Afrin'de yaşamını yitiren askerlerin vebali üzerindedir. Kimse savaş üzerinden oy kazanmaya kalkışmasın. Erkeklerin aldığı savaş kararına karşı kadınların el ele, yürek yüreğe barış için mücadele etmesi gerekir. Artık hiçbir anne, evladının toprağın altına girmesini istemiyor. Savaş kararı alan erkeklere karşı, biz barışı isteyen kadınlar olarak el ele, yürek yüreğe vermeliyiz. Savaş kararını erkekler alır ama bir kadın lider var, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, savaştan bahsedecekse siyasette yeri yok. Akşener'den kadınca sözler, barış politikaları, demokrasi mücadelesi bekliyoruz. Erkek gibi düşünüp, erkek gibi siyaset yapacaksanız, siz de tarihten silinip gitmeye mahkum olursunuz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmış, siyasi partiler kanunu değiştirelim, kadın kotasını yüzde 33 yapalım demiş. Günaydın Sayın Kılıçdaroğlu, biz eşit temsiliyetten söz ediyoruz. Siz, dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyerek, bizim 5 kadın milletvekilimizin vekilliğinin düşmesine sebep oldunuz. Figen Yüksekdağ, Çağlar Demirel, Selma Irmak'ı Ayla Akat Ata ve Gültan Kışanak'ın cezaevinde olmasına siz sebep oldunuz. AKP'nin arka tekerleği olmayın, kadının yanında olun, barışın yanında olun. Kürt sorununun çözümünden yana olun diyoruz."
Buldan, Türkiye'de siyaset yapan tüm partilerin HDP'li kadınlardan korktuğunu da iddia ederek, "Bugün Türkiye'de siyaset yapan tüm partilerin kadına yaklaşımı ortada, HDP'nin kadına yaklaşımı ortada. İşte bizden bunun için korkuyor, ürküyorlar. Tek korkuları siyaset yapan HDP'li kadınlardır. İşte onları, kadınlardan korktukları için, Diyarbakır'ı belediye eşbaşkanlığı döneminde hem kadına hem genele ilişkin temiz bir siyaset yapan ve yolsuzlukla, hırsızlıkla ismi hiçbir şekilde anılmayan Gültan Kışanak'ı buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz"dedi.
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