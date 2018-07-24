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Pervin Buldan hakkında soruşturma

Pervin Buldan hakkında soruşturma

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında, operasyonlarda ölü ele geçirilen terör örgütü PKK mensuplarının cenaze törenlerine katılan HDP'li 4 milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 09:33 - Güncelleme: 24-07-2018 09:53

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Buldan'ın hafta sonu bazı haber kanalları ve internet medyasında yer bulan ve Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerine katılan HDP'li 4 milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan sözleri anımsatıldı.

Buldan'ın benzer durumlarda milletvekillerinin cenazeye katılma ve taziyeye gitme şeklinde davranmak durumunda oldukları yönünde ifadeler de kullandığı belirtilen açıklamada, bu sözlerin incelendiği ve Buldan hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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KİMDİR ?
Pervin Buldan
PERVİN BULDAN KİMDİR?

6 Kasım 1967'de Hakkâri'de doğdu. Babasının adı Halis, annesinin adı Lütfiye'dir. Lise mezunu. Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yakay-Der) Başkanlığı görevinde bulundu. 2005 yılında Nobel Barış Öd&

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