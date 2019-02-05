Peru'da uçak caddeye indi! Yaralılar var

Peru Hava Kuvvetlerine ait bir uçak başkent Lima'nın merkezindeki bir caddede kaldırım kenarında park halinde olan bir arabanın üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçağın sert bir şekilde caddeye acil iniş yapmasıyla meydana gelen kazada pilot ve yardımcı pilotun hafif yaralarla kurtulduğu ve uçağın eğitim uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.