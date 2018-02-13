Perşembe günü ABD ile herşey bitebilir Çavuşoğlu dedi ki...

ABD ile Türkiye hattındaki kritik süreçte 15 Şubat perşembe günü Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara ziyareti büyük önem taşıyor. Türkiye ile ABD bir yol ayrımında. Bu ziyarette ya ilişkiler onarılacak ve yol arkadaşlığı devam edecek ya da herşey tamamen bitecek. Bunu en yetkili isim olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı TRT yayınında söyledi. Çavuşoğlu, "İki seçenek kaldı. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya da tamamen bozacağız" dedi.

Çavuşoğlu son dakika açıklamalarını "DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı" ve "Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı"na katılmak üzere gittiği Kuveyt’te TRT kanalı üzerinden yaptı.

BU SÖZLER BİZİ KANDIRMAYA YETMEZ

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bugünkü DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısındaki konuşmasına değinen Çavuşoğlu, "Bugünkü konuşmalarında Türkiye'ye biraz çiçek attılar. Tillerson, 'Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz', McGurk de lütfetti, 'Türkiye DEAŞ'a karşı şöyle etkili oldu, böyle etkili oldu' dedi. Biz artık sözden çok eylem görmek istiyoruz. Bu tür sözler bizi kandırmaya yetmez." diye konuştu.

Çavuşoğlu, verilen sözlerin tutulmadığını ifade ederek artık bu sözlere tahammüllerinin kalmadığının altını çizdi. Türk milletinin artık ABD'yi dost olarak görmediğini dile getiren Çavuşoğlu, ABD'nin attığı adımların durumu bu noktaya getirdiğini vurguladı.

BİZİ APTAL ZANNETMESİNLER

Bugüne kadar ABD ile diplomasiyi sonuna kadar samimi bir şekilde işletmeye çalıştıklarını kaydeden Çavuşoğlu, ancak bu diplomasinin de netice getirmesi gerektiğini, sözlerin kendileri için artık anlamını yitirdiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Bizi aptal zannetmesinler, biz her şeyi görüyoruz. Sahadaki gelişmeleri de onların yaklaşımını da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, eğer ABD kendilerini bir müttefik olarak görüyorsa bunun gereğini yapması ve taleplerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

PERŞEMBE GÜNÜ YA TAMAMEN BİTECEK YA DÜZELECEK

Tillerson'ın perşembe günü Türkiye'ye yapacağı ziyareti de değerlendiren Çavuşoğlu, net konuştu ve şunları söyledi:

- "İki seçenek kaldı. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya da tamamen bozacağız. Tabii ki düzeltmeyi deneyeceğiz."

MEMBİÇTE ABD YPG İLE NE YAPIYOR?

Menbiç'te ABD askerlerinin terör örgütleriyle birlikteliğinin hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, "Terörle mücadelenin öncüsü olduğunu söyleyen bir ülkenin içine düştüğü duruma bakın. Bir amacınız mı var? Ayrı bir devlet mi kurmak istiyorsunuz? Hedefiniz nedir? Hedefiniz Türkiye mi Suriye'yi bölmek mi? Bu konularda da dürüst olun." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN BEKLENTİSİ NE?



Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den YPG ile bağını koparmasını, Menbiç'ten YPG'lileri derhal geri göndermesini ve FETÖ ile ilgili harekete geçmesini beklediklerini belirterek "Terör örgütlerinin mi dostusun, Türkiye'nin mi dostusun. Bu konuda ABD'nin kararını vermesi gerekiyor." dedi.

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