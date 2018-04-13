Perito Moreno Buzulu yıkılma anı

1968 yılından beri, buzuldan kopan ve hemen önündeki göle düşen gökdelen büyüklüğündeki parçaları yakından seyretmek isteyen 35 kişi, parçaların gölde oluşturduğu dev dalgalar tarafından yutulmuştur. Bu olaylardan sonra, buzula belli bir mesafeden fazla yaklaşmak yasaklanmıştır.

Perito Moreno Buzulu'nun konumu itibariyle özel bir durumu var. Bir noktada kayalara dayanıyor ve arkasındaki su kütlesi ile önündeki gölün bağlantısını kesiyor. Bu nedenle iki taraftan da büyük bir itme kuvvetine maruz kalıyor ve bu da buzulun sürekli çatırdamasına, devasa buz parçalarının kopup sulara gömülmesine neden oluyor.

Buzulun olağan çatırtıları kükremeyi, hatta gökdürültüsünü andıran, uzunca süren çatırtılar. Ancak bu çatırtılar buzulun tamamen çökeceği hissini verse de küçük bir parçanın kopması. Ufacık parçaların bile bu kadar gürültü kopardığı düşünülürse, bu görüntülerdeki yaşanan doğa olayının büyüklüğünü tahmin etmek bir hayli güç olacaktır.

Perito Moreno Buzulu'nda sıkışmanın etkisiyle hçbbir şeye benzemeyen, dünya dışından hissi veren koyu lacivertten gece mavisine, elektrik mavisinden açık maviye kadar türlü türlü mavi tonları görülebiliyor.

Arjantin'in başkenti Bounes Aires'ten uçakla 3 saat uzaklıkta bulunan Perito Moreno Buzulu görülmesi gereken inüanılmaz güzellikle bir yer olarak karşımıza çıkıyor.

  • Güncel 13 Nisan 2018 10:44
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