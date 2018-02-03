Perişan haldeydi! Yeşilçam'ın ünlü ismi hayatını kaybetti

Bir dönem Yeşilçam'ın tanınmış sanatçılarıyla kamera karşısına geçen 90 santimetre boyundaki "Bitirim Zeki" lakaplı Zeki Keskin, bir süre önce Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi'nde tedavi altına alınmıştı. 70 yaşındaki Keskin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastanenin Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekber Şahin, Keskin'in yaklaşık 10 gün önce acil servise nefes darlığı, akciğerde sönme ve yüksek tansiyon şikayetiyle getirildiğini söyledi.
Hastaya göğüs cerrahi servisinde Yrd. Doç Dr. Özgür Katrancıoğlu tarafından göğüs tüpü takılarak tedavisine başlandığını belirten Şahin, "Uzun süre tansiyonu yüksek seyreden hastada hafif bir mide kanaması gelişti. Bunun takibi ve tedavisi sürerken bu kez ciddi sara nöbeti oluştu. Sara hastalığının yıllardır mevcut olduğu ve tedavisiz olduğu sonradan öğrenildi. Yoğun bakıma alınan hastanın tüm tedavilere rağmen bir süre sonra bilinci kapandı. Solunum cihazına bağlanan hastanın ilerleyen saatlerde kalbi durdu" dedi.
Sivas'ın Ayli köyünde dünyaya gelen ve doğuştan boy kısalığı bulunan Zeki Keskin, 16 yaşında sahneyle tanışmıştı. İlk olarak Ankara Devlet Tiyatrosunda seyircinin karşısına çıkan Keskin, daha sonra "Fabrikanın Gülü", "Karayılan", "Kasımpaşalı Recep" ve "Ana Beni Eversene" gibi filmlerde rol aldı. Bu filmlerde Yılmaz Güney, Nuri Sesigüzel, Ahmet Mekin ve Muhterem Nur ile kamera karşısına geçen Keskin, "Bitirim Zeki" olarak kısa sürede ün saldı.
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