Perişan haldeydi! Yeşilçam'ın ünlü ismi hayatını kaybetti

Hastaya göğüs cerrahi servisinde Yrd. Doç Dr. Özgür Katrancıoğlu tarafından göğüs tüpü takılarak tedavisine başlandığını belirten Şahin, "Uzun süre tansiyonu yüksek seyreden hastada hafif bir mide kanaması gelişti. Bunun takibi ve tedavisi sürerken bu kez ciddi sara nöbeti oluştu. Sara hastalığının yıllardır mevcut olduğu ve tedavisiz olduğu sonradan öğrenildi. Yoğun bakıma alınan hastanın tüm tedavilere rağmen bir süre sonra bilinci kapandı. Solunum cihazına bağlanan hastanın ilerleyen saatlerde kalbi durdu" dedi.



