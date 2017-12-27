Perinçek'ten flaş 'tek tip elbise' çıkışı! KHK'ları topa tuttu...

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, pazar günü yayınlanan 695 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameleri topa tuttu. Darbe ve terör suçlularına tek tip elbise uygulaması için "insan haklarına aykırı" diyen Perinçek, "sivillere cezasızlık" düzenlemesi için de AK Parti yasa yapmayı bilmiyor" eleştirisi getirdi.

KHK ile getirilen duruşmalara darbecilerin badem kurusu, terör suçlularının ise gri tulumla getirilmesiyle ilgili düzenlemenin insan haklarına aykırı olduğunu belirten Doğu Perinçek, "Bu uygulamaya geçilirse akabinde AİHM tarafından her darbeci ve terör örgütü üyesi mahkumiyet kararları gelecektir" dedi.

Perinçek, 15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması’ için hareket eden sivillere yargı zırhı veren 696 sayılı KHK ile ilgili olarak da "Bununla amaçlanan hüküm, yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu’nunda zaten var" dedi. İşte Perinçek'in Ulusal Kanal'daki açıklamalarından bazı satır başları:

AİHM, TEK TİP İÇİN HER BİRİNE TAZMİNAT ÖDETİR

- Tutuklulara karşı tek tip uygulaması yasa dışıdır. Tek tip kıyafet uygulaması AİHM'e aykırıdır. Bu daha önce AİHM tarafından karara bağlanmış ve insan haklarına aykırı bulunmuştur. Şimdi bu uygulamaya geçilirse AİHM tarafından teker teker mahkumiyet kararları gelecektir. Tutuklu başına 10 bin lira ödense 700 milyon yapar. 20 bin lira ödense 1.5 milyar lira yapar. Zonguldak'ta madencinin ödediği vergiyi terör örgütü mensuplarına verecek hükümet. Böyle şey olmaz. Düzenleme AİHM'e aykırıdır. Tek tip kıyafet uygulaması derhal kaldırılmalı.

AK PARTİ YASA YAPMAYI BİLMİYOR!

- AKP yasa çıkarmayı bilmiyor. Kişiye özel yasa olmaz. Adamı yakalamışsın, dövüyorsun. Dövemezsin. Yüzüne tükürüyor. Tüküremezsin. Bunun cezasını hakimler verir.

- Kanun yazmayı bilmeyen ülkeyi yönetemez. Bir olaydan hareketle kanun yazılmaz. Suç tanımı geneldir, bir olayla sınırlanamaz. KHK, OHAL gerekçesi kapsamında olmak zorundadır.

MECLİS DEVRE DIŞI BIRAKILDI

- Meclis devre dışı bırakıldı. Türkiye'yi kanun hükmünde kararnamelerle yönetiyorlar. KHK'lar Olaganüstü hal kapsamında olmalıdır. Bakıyorsunuz Olağanüstü Hal Kapsamına girmeyen konularda KHK çıkartılıyor. Meclis devre dışı bırakıldı.