Perinçek'ten bomba iddia! 65 bin kişilik terörist ordusu...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "ABD'nin esas bölücü, sözüm ona Kürdistan, gerçekte ikinci İsrail devletini kurmadaki asıl gücü, Barzani değil PKK'dır. Bunun gerekçesi de PKK'nın bütün bölgelerde var olmasıdır." dedi. Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndaki basın toplantısında ABD’nin PYD terörist savaşçılarına aydı 200-400 dolar maaş verdiğini belgeleriyle açıkladı...

TERÖRİSTLERE 200 İLE 400 DOLAR MAAŞ: ABD Savunma Bakanlığı'nın 2018 yılı bütçesi için hazırladığı 21 sayfalık raporu dağıtan Doğu Perinçek, "Suriye’de şu an PYD’ye bağlı ve ABD’nin desteklediği diğer silahlı gruplara mensup toplam 10 bin terörist maaşa bağlanmış durumdadır. Bu rakamın 2019 yılında 65 bine çıkarılması öngörülüyor" dedi.

65 BİN TERÖRİSTLİK ORDU KURULUYOR: Savunma Bakanlığı’nın 2019 ek bütçe talebini içeren ve onay için Amerikan Kongresi’ne sunulan raporda "ABD'nin 2018 yılı sonunda toplam 60 ila 65 bin kişilik bir ordu kurmayı amaçladığı belirtiliyor. Amerikan Savunma Bakanlığı, bu ordunun 30 bin kişilik kuvvetinin Doğu Suriye’de Orta Fırat bölgesinde IŞİD’le çatışma halinde olacağını, 35 bin kişinin ise “kurtarılmış bölgelerde İç Güvenlik Gücü oluşturacağını” öngörüyor.

MAYIS 2017'DE 30 BİNDİ, HEDEF BÜYÜTTÜLER: Aynı konuda Mayıs 2017'de hazırlanan bütçe raporu ile son hazırlanan Şubat 2018 raporlarını karşılaştıran Perinçek, "Mayıs 2017’de, 2018 sonu için öngörülen sayı 30 bin iken, Şubat 2018’de saptanan sayı 65 bin olmuş. Savunma Bakanlığı, 65 bin kişilik silahlı güç için 2019 yılı bütçesinden toplam 300 milyon dolar talep etmiş. Bu paranın 162 milyon doları silah donanımı için. Teröristlere ödenen maaşlar da raporda belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

BARZANİ'DEN KESTİ PKK'YA VERİYOR: ABD'nin maaşlı terörist sayısını 10 binden 65 bine çıkarmayı hedeflediğini aktaran Perinçek, DEAŞ'la mücadelenin bahane olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: "ABD, PKK/PYD'ye desteğini arttırırken Barzani'ye olan para desteğini kesiyor. Daha önce peşmergeye ayrılan kaynaklar belirtilirken bu bütçede pay ayrılmadığını görüyoruz. 2018'de sunulan talepte 365 milyon dolar maaş ve destek öngörülüyordu. Raporda bu kalem kaldırılmış. Eski raporlarla karşılaştırdık. Bu da çok önemli."

İŞTE PERİNÇEK'İN AÇIKLADIĞI ABD RAPORU TIKLA OKU...

PKK ELİYLE KÜÇÜK İSRAİL KURULACAK: Perinçek, Vatan Partisi olarak her dönem bu konuya dikkati çektiklerini belirterek, "ABD'nin esas bölücü, sözüm ona Kürdistan, gerçekte ikinci İsrail devletini kurmadaki asıl gücü, Barzani değil PKK'dır. Bunun gerekçesi de PKK'nın bütün bölgelerde var olmasıdır. Barzani sadece Irak'ın kuzeyinde varken PKK'nın hem Irak, Suriye ve Türkiye'de bulunması bu örgütün ABD'nin esas oğlanıdır. Artık peşmergeye olan destek kaldırılıyor. Buna karşın PKK'ya ödenen maaşlar ve tahsisat yükseltiliyor." ifadelerin kullandı.

PKK SİLAH BIRAKMAK İSTESE ABD BIRAKTIRMAZ: Geçen ay yayımlanan raporda ABD'nin PKK/PYD/YPG'ye verdiği desteği arttıracağı yönünde bilgiler yer aldığını ifade eden Perinçek, "ABD, parasal ve silah desteğini arttıracak. Rakamlar bu yöndedir. 10 bin teröriste maaş verilirken onu 65 bine çıkaracak bir bütçe yapılmıştır. ABD tarafından maaşa bağlanan ve beslenen bu 65 bin terörist de Türkiye ve Suriye'ye karşı kullanılıyor. PKK silah atmak istese Amerika buna izin vermez. Silah attırmayacağını bu 21 sayfalık bütçeden anlıyoruz. Bu bir makale değil, yorum veya dedikodu değil. ABD'nin resmi bütçesi." dedi.

PKK'LILARA TESLİM OLUN ÇAĞRISI YAPTI: Perinçek, ABD'nin teröristlere yardım yaptığını tüm dünyaya ilan ettiğini anlatarak, bu paraları alanları eleştirdi. Alınan bu maaşlarla kardeşin kardeşe silah sıktığını kaydeden Perinçek, "Buradan ABD'nin güdümünde yer alan kandırılanlara sesleniyorum. Elinizdeki ABD silahlarını yere atın. Cebinizdeki beyaz mendilleri çıkartın ve teslim olun. Kardeşlerinize kurşun sıkmayın. Zaten akıbetiniz de bellidir. Orada imha olacaksınız. Türk ordusuna ve Türk polisine teslim olun." değerlendirmelerinde bulundu.