Perinçek'ten bomba Davutoğlu iddiası! ABD...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla ilgili olay iddialarda bulundu.

Perinçek, Ahmet Davutoğlu Başbakanlıktan uzaklaştırıldığı zaman, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yarıresmî organı Foreign Policy'nin Amerika Ankara’daki adamını kaybetti şeklinde yorum yaptığını açıkladı. İşte Perinçek'in yazısının o bölümü:

16 Temmuz 2016 darbe girişimine giden süreçte Abdullah Gül + Davutoğlu + Kılıçdaroğlu + Selahattin Demirtaş birlikteydiler. Meral Akşener, o zaman bu koalisyonun içinde miydi, önemi yok, ama şimdi tam göbeğinde.

ABDULLAH GÜL VE DAVUTOĞLU İLE ÇIKMAZDAKİ ORTAKLIK: Bu İktidarsızlık Yürüyüşünün AKP içinde de ortakları var: Abdullah Gül ve Davutoğlu kanadı.Boğaz’da Ahşap Köşk’te yapılan buluşmaları Aydınlık ısrarla gündeme getirdi. Ancak hiç kimse yalanlamadı. Çünkü kanıtlı.

DAVUTOĞLU BAŞBAKANLIKTAN UZAKLAŞTIRILDIĞI ZAMAN...

Ahmet Davutoğlu Başbakanlıktan uzaklaştırıldığı zaman, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yarıresmî organı Foreign Policy, “Amerika loses its man in Ankara” diye yazdı. Türkçesi: Amerika Ankara’daki adamını kaybediyor. Amerika’nın “Ankara’daki adamını kaybetmesi”, en çok CHP’yi kaygılandırdı. İkide bir “Davutoğlu’nu niçin başbakanlıktan attınız” diye ABD adına hesap soruyor.

ABD’NİN ANKARA’YI ELE GEÇİRME PLANLARI YENİLGİYE MAHKÛM

CHP ve İyi Parti, HDP ile ittifak projelerinde buluştukları için, Türkiye’nin önündeki programın karşısına düşmüş bulunuyorlar. Öncelikle saptayalım: PKK’nın denetimi dışında bir HDP yoktur. HDP/PKK’nın ABD-İsrail yandaşlığı silahlı piyonluk düzlemindedir. ABD Başkanı Obama, onlar için “Kara gücümüz” ifadesini kullandı. Bugünkü ABD Başkanı Trump da onlara 4 bin TIR silah sağladığını belirtiyor. O 4 bin TIR silah, son tahlilde Türkiye’de PKK/HDP’nin de ortak olduğu bir hükümetin kurulması için veriliyor.

CHP VE AKŞENER ABD'NİN PLANINA DAHİL OLDU

CHP ve Meral Akşener’in partisi, ne derlerse desinler ABD silahıyla Ankara’yı ele geçirme planına dahil olmuşlardır. ABD’nin Türkiye’de hükümet kurmak için Ankara’yı silahla işgal etmesi gerekir. O da mümkün değil.

ABD'NİN TÜRKİYE PLANI YENİLGİYE MAHKUM

15-16 Temmuz 2016’da denediler, ellerindeki silahlı kuvveti de kaybettiler. Artık deneyecek halleri de kalmadı. Türk Ordusu, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde ABD’ye yenilecek olsa, umutları canlanır. Ama bu olasılık da yok. ABD’nin Ankara’yı ele geçirme planları yenilgiye mahkûmdur.