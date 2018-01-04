  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBrikim Giriş Sınavı 13 Ocak'ta
eposta yazdır zoom+ zoom-

Perinçek'ten bomba Davutoğlu iddiası! ABD...

Perinçek'ten bomba Davutoğlu iddiası! ABD...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bugünkü köşe yazısında Davutoğlu, Akşener, Gül ve Kılıçdaroğlu'nu çok kızdıracak iddialarda bulundu. Perinçek Davutoğlu'yla ilgili bomba bir iddiayı gündeme getirdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-01-2018 10:09 - Güncelleme: 04-01-2018 10:09

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla ilgili olay iddialarda bulundu.

Perinçek, Ahmet Davutoğlu Başbakanlıktan uzaklaştırıldığı zaman, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yarıresmî organı Foreign Policy'nin Amerika Ankara’daki adamını kaybetti şeklinde yorum yaptığını açıkladı. İşte Perinçek'in yazısının o bölümü:

16 Temmuz 2016 darbe girişimine giden süreçte Abdullah Gül + Davutoğlu + Kılıçdaroğlu + Selahattin Demirtaş birlikteydiler. Meral Akşener, o zaman bu koalisyonun içinde miydi, önemi yok, ama şimdi tam göbeğinde.

ABDULLAH GÜL VE DAVUTOĞLU İLE ÇIKMAZDAKİ ORTAKLIK: Bu İktidarsızlık Yürüyüşünün AKP içinde de ortakları var: Abdullah Gül ve Davutoğlu kanadı.Boğaz’da Ahşap Köşk’te yapılan buluşmaları Aydınlık ısrarla gündeme getirdi. Ancak hiç kimse yalanlamadı. Çünkü kanıtlı.

DAVUTOĞLU BAŞBAKANLIKTAN UZAKLAŞTIRILDIĞI ZAMAN...

Ahmet Davutoğlu Başbakanlıktan uzaklaştırıldığı zaman, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yarıresmî organı Foreign Policy, “Amerika loses its man in Ankara” diye yazdı. Türkçesi: Amerika Ankara’daki adamını kaybediyor. Amerika’nın “Ankara’daki adamını kaybetmesi”, en çok CHP’yi kaygılandırdı. İkide bir “Davutoğlu’nu niçin başbakanlıktan attınız” diye ABD adına hesap soruyor.

ABD’NİN ANKARA’YI ELE GEÇİRME PLANLARI YENİLGİYE MAHKÛM

CHP ve İyi Parti, HDP ile ittifak projelerinde buluştukları için, Türkiye’nin önündeki programın karşısına düşmüş bulunuyorlar. Öncelikle saptayalım: PKK’nın denetimi dışında bir HDP yoktur. HDP/PKK’nın ABD-İsrail yandaşlığı silahlı piyonluk düzlemindedir. ABD Başkanı Obama, onlar için “Kara gücümüz” ifadesini kullandı. Bugünkü ABD Başkanı Trump da onlara 4 bin TIR silah sağladığını belirtiyor. O 4 bin TIR silah, son tahlilde Türkiye’de PKK/HDP’nin de ortak olduğu bir hükümetin kurulması için veriliyor.

CHP VE AKŞENER ABD'NİN PLANINA DAHİL OLDU

CHP ve Meral Akşener’in partisi, ne derlerse desinler ABD silahıyla Ankara’yı ele geçirme planına dahil olmuşlardır. ABD’nin Türkiye’de hükümet kurmak için Ankara’yı silahla işgal etmesi gerekir. O da mümkün değil.

ABD'NİN TÜRKİYE PLANI YENİLGİYE MAHKUM

15-16 Temmuz 2016’da denediler, ellerindeki silahlı kuvveti de kaybettiler. Artık deneyecek halleri de kalmadı. Türk Ordusu, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde ABD’ye yenilecek olsa, umutları canlanır. Ama bu olasılık da yok. ABD’nin Ankara’yı ele geçirme planları yenilgiye mahkûmdur.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Perinçek'ten bomba Davutoğlu iddiası! ABD... haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Battalgazi 04 Ocak 2018 10:35 Kim ne derse desin perinçeğin vatanseverliği tartışılmazdır.helal olsun ona abd ve köpekleri asla kazanamayacaktır.Allah Reise güç versin.

    CEVAP YAZ 0 2
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat