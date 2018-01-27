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Perinçek'in Suriye açıklaması bomba: Komutanlar da böyle düşünüyor

Perinçek'in Suriye açıklaması bomba: Komutanlar da böyle düşünüyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Zeytin Dalı harekatı ve Suriye hakkında bomba açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgede Suriye yönetimi ile birlikte hareket etmesi gerektiğini savunan Perinçek, komutanların da böyle düşündüğünü söyledi.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 09:37 - Güncelleme: 27-01-2018 09:37

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye konusunda flaş açıklamalar yaptı. Türkiye'nin Suriye'de Esad'la işbirliği yapması gerektiğini söyleyen Perinçek bomba bir iddiada bulundu. Hükümet şimdiye kadar Esad yönetimiyle masaya oturmak istemese de Perinçek'e göre, TSK'daki komutanlar da teröristlerin temizlenmesi için Türkiye'nin Esad'la birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyor.

Türkiye’nin geleceğiyle kimsenin oynamaması gerektiğini söyledi ve ekledi: Hükümet, bir an önce Suriye’ye “Birlikte hareket edelim. Toprağını teröristlerden temizleyelim” demeli.

Partisinin bugünkü Olağanüstü Kurultayı öncesi Sözcü'ye konuşan Perinçek, TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında konuştu. Suriye'nin kuzeyinde “terörist koridoru” oluşmaması Türkiye'nin Suriye ile mutlaka işbirliği içinde olması gerektiğini belirten Perinçek, “Suriye ile işbirliği, Rusya, İran, Irak ve Çin'le işbirliğinin de anahtarıdır” dedi.

“ABD BÖLGEDEN GİTMELİ”

Türkiye ile Suriye'nin işbirliğinden iki ülkenin de kazançlı çıkacağını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin harekatında en kritik sorunun “Suriye'ye federasyon mu gelecek, yoksa toprak bütünlüğü mü korunacak?” olduğunu kaydeden Perinçek şu çarpıcı açıklamaları yaptı:

“Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana mı, yoksa ABD'nin Suriye'de kurmayı planladığı federasyondan yana mı? Bu konuda, Suriye'nin kuşkuları var. Bunu bertaraf etmenin yolu da birlikte hareket edilmesi toprak bütünlüğünün birlikte sağlanmasıdır. İki ülkenin işbirliği yapması halinde PKK hemen teslim bayrağını çeker. Türkiye, ‘federasyonu kabul etmediğini, ABD'nin bölgeden gitmesini istediğini' söylemeli.

“BEDELİ ÇOK AĞIR OLUR”

Türkiye'nin geleceğini kimse kumar masasına yatıramaz. Komutanlar da Suriye ile işbirliğinin şart olduğu görüşünde. Savaşın bedelleri çok ağır olur. İran, Irak ve Suriye televizyonları yapıcı tavır alıyor. Bu çok önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimi “Suriye'yi tanımıyorum” derse, ‘Beşar Esad katil' diyerek nasıl işbirliği yapacaksın? Cumhurbaşkanlığı'nın bazı danışmanları devlet aklıyla bağdaşmayan tavır alıyorlar. Eğer Suriye federasyon olursa bir Kürt federasyonu da mutlaka kurulur.

“DEVLET AKLINA AHTİYAÇ VAR”

Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu, tek devlet, tek millet söylemini sıkça dile getirmeli. Türkiye'nin çıkarı, Suriye'de federasyon planına karşı çıkmaktır. Suriye ile birleşirseniz Rusya ve İran'la da birleşirsiniz. Suriye ile işbirliği konusunda Türkiye inat etmemeli. Bu durum ABD'yi cesaretlendirir. Başbakan Binali Yıldırım bunun farkında. Bugün, Suriye ile işbirliği siyasetinden kaçınılmasının cevabı inat ve bir takım ilkel duygulardır. Suriye'yi federasyona götürme planının uygulamaya konulma şansı yok. Irak ve İran karşı. ABD'nin federasyon planına Rusya da karşı çıkar. Sınırımızda ‘terör devleti' olmamasını istemenin yolu Suriye ile işbirliğidir. Şu anda, ‘devlet aklına' ihtiyaç var. Bu hatalar devam ederse, Recep Tayyip Erdoğan yönetimi de tartışmalı olur. O zaman Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi yönetemez, Türkiye Erdoğan'ı yönetecek.

“MUSTAFA KEMAL'LE ÇIKTIK”

Türkiye bu haklı savaşa Tayyip Erdoğan yönetiminde başlamıştır. Ama bu savaşta Erdoğan yönetiminde zafere ulaştıracak yeteneği göremiyorum. Türkiye, bu savaştan milli hükümetle çıkacak. Nasıl, 1. Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti'yle girmişsek. Savaşın sonunda Mustafa Kemal hükümetiyle çıktık. Gelişmeler bunu hatırlatıyor.

Erdoğan, yalnız Afrin'deki değil, Suriye'nin kuzeyindeki bütün terörü temizleyeceğini söylüyor. Tabii çetin bir hedef. Bu mücadele için biz milli hükümeti gündeme getiriyoruz. Suriye ile işbirliği yapalım. İran'la işbirliği yapalım. Eğer komşularımızla terörle mücadele konusunda işbirliği yaparsak, PKK'nın üssü konumunda olan Kandil'e, askerimiz gitmeden bile onlara teslim bayrağını, beyaz bayrağı çektiririz. Bunun için komşularımızla işbirliği yapmanız yeter. Doğu ve Güneydoğu'da, partimize önemli bir yöneliş var. AKP ve HDP'den kopanlar partimize katılıyor. HDP ve PKK önemli ölçüde güç kaybetti. Hatta şunu söyleyebilirim: PKK'lılar kendi aralarında ‘teslim olmayı' bile konuşuyor.

“İMAM ROLÜNE GİRMEMELİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şehit cenazesi töreninden sonra ‘imam konumuna girmesi' bana göre vahim bir hata. Cumhurbaşkanı imam değildir, imam rolüne de soyunamaz. İmam rolüne girmesi dini siyasete alet etmesidir. Cumhuriyet geleneğimizde bu yoktur. İbadette gösteriş de camide protokol de olmaz. Camilerde, cenaze törenlerinde protokol uygulaması son derece ayıp bir şey. Buna son verilsin. Bunun için kampanya da açacağım. Cumhurbaşkanı cenazeye gelince sıraya girer. Çünkü orada Cumhurbaşkanı yok, vatandaş gibi olmalı. Cenazede, eşitlik vardır. Cumhurbaşkanı olduğumda bunu eksiksiz uygulayacağım.”

2019'DAKİ SEÇİMİ KAZANACAĞIM LİDERLERİ YARDIMCIM YAPACAĞIM

AKP'nin oy oranı yüzde 35'e kadar inmiş durumda. Vatan Partisi olarak Cumhurbaşkanlığı'na adayım. Seçimi kazandığımda Tayyip Erdoğan'ı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Devlet Bahçeli'yi davet edip “Gelin Türkiye'yi birlikte yönetelim” diyeceğim ve onlara başkan yardımcılığı görevlerini vereceğim. Çünkü, devlet aklı bunu gerektiriyor. Toplumda ayrışma yaşanıyor Erdoğan, sürekli olarak ana muhalefet partisine vurarak toplumu birleştiremez. Vatan savaşını kim başarıya ulaştıracak güveni veriyorsa o iktidar olacaktır. Herkes, devlet aklını, Vatan Partisi'nin temsil ettiğini görecektir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR22 YORUM

  • Orhan 27 Ocak 2018 13:48 Yahu perinçek güldürdün beni yıllar önce aponun yanına gittin şimdi vatan millet edebiyatı yapıyon recep bey ilk defa cenazede konuşmuyor ayrıca konuştugu sözleride ilk defa söylemiyor.ve senin oyun kaç ki iktidara gelceb chp gelemezken sen nasıl gelecen ne demişler atma ziya atacaksanda ufak at demişler

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KİMDİR ?
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK KİMDİR?

Doğu Perinçek 17 Haziran 1942'de Gaziantep’te doğdu. Sadık ve Lebibe Perinçek’in oğludur. İlk çocukluk yıllarını babasının yedek subaylık ve yargıçlık görevleri nedeniyle Gaziantep, Antakya ve Diyarbakır&r

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