Perinçek'in partisinde '900 bin lirayı iç etti' kavgası! İhraç ediliyor...

Vatan Partisi'nin eski Genel Sekreteri Hasan Basri Özbey, partiye ait 900 bin TL'lik mali kaynağı kişisel servetine kattığı için kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildi. Özbey ise, Vatan Partisi'nin kendisinden yaşamı “haraç”, “himmet” ve “şantaj bedeli” istediğini savundu. Özbey, disiplin kurulu kararını beklemeden Vatan Partisi'nden istifa etti.

'PARTİNİN 900 BİN LİRASINI KENDİ SERVETİNE KATTI'... Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Hasan Basri Özbey'in kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Reyhan "Partimizin üyesi Hasan Basri Özbey , 900 bin TL tutarındaki Partiye ait mali kaynağı kişisel servetine kattığı, Parti'den bilgi gizlediği için Merkez Karar Kurulumuzun 30 Haziran 2018 tarih ve 10/22 kararıyla kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir" dedi.

'6 AY BOYUNCA İKNA ETMEYE ÇALIŞTIK'... Disipline sevk etmeden önce yaklaşık 6 ay boyunca Genel Sayman Mehmet Bedri Gültekin, Genel Başkan Yardımcıları Serhan Bolluk ve Mehmet Cengiz ile birlikte Hasan Basri Özbey'le yüz yüze parayı iade etmesi için görüştüklerini belirten Utku Reyhan, bu görüşmelerin bazılarında 'parayı iade edeceğim" diyen Özbey'in daha sonra parayı ödemeyeceğini kesin bir dille açıkladığını söyledi. Reyhan, "Olay disiplin kuruluna gittikten sonra yapılan görüşmelerde ise Özbey, Partiye ait kaynağın tamamını değil, kendisinin belirleyeceği cüz'i bir miktarı verebileceğini sözlü olarak beyan etmiştir" iddiasında bulundu.

'KİMSEYE HARAÇ-HİMMET VERMEM'... Hasan Basri Özbey ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Özbey, yaşamı boyunca kimseye 'haraç', 'himmet', 'şantaj bedeli' vermemiştir. Şimdi de bu kanunsuz taleplere boğun eğmez. Partiler, Siyasî Partiler Kanunu sayılanlar dışında, herhangi nam altında gelir elde etmeye yönelemezler. Üyelerinden zorla para talep edemezler. Üyelerinin, alınterleri, emekleri ve namuslarıyla elde ettikleri gelirlerden pay isteyemezler. Bu suçtur!" dedi.