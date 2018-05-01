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Perinçek resmen aday oldu! 100 bin imza bulabilecek mi?

Perinçek resmen aday oldu! 100 bin imza bulabilecek mi?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, YSK'ya Cumhurbaşkanı adaylık başvurusu yaptı. Perinçek, "Daha zamanı gelmeden Partimize müracaat eden 90 bin vatandaşımız var. 100 bini aşkın imzayla Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Ama biz Cumhurbaşkanı olacağız" iddiasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 15:18 - Güncelleme: 01-05-2018 15:18

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu yaparak, "Daha zamanı gelmeden Partimize müracaat eden 90 bin vatandaşımız var. Şimdi o 90 bin vatandaşımızı ve çok daha fazlasını ilçe seçim kurullarına taşıyacağız. 100 bini aşkın imzayla Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Ama biz Cumhurbaşkanı olacağız" dedi. 

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu yaptı. Başvuru için evraklarını teslim etmesinin ardından YSK önünde basına açıklamalar yapan Perinçek, Türkiye'nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini, bu sürece çözümler üretmeye ve Türkiye'yi yönetmeye hazır olduklarını ifade etti. 

"BU ZORLUKLARDAN KORKMUYORUZ, YILMIYORUZ" ... Türkiye'de ilk kez 100 bin vatandaşın imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı belirlenebileceğini ve milletin adayı olarak seçime gireceklerini ifade eden Perinçek, "Cumhurbaşkanı adaylığı için Vatan Partisi Genel Başkanı olarak başvuruyu yaptım. Türkiye'nin önünde zorluklar var. Bu zorluklardan korkmuyoruz, yılmıyoruz. Bu zorlukları yeneceğiz, üstesinden geleceğiz. Ülkemizi üretim ekonomisine, vatan bütünlüğüne, barışa, huzura kavuşturacak birikimimiz var, gücümüz var, cesaretimiz var, tecrübelerimiz var" diye konuştu. 

ZAMANI GELMEDEN... Perinçek, "100 bin imzayı toplayabilecek misiniz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Biz 100 bin kişiyi Silivri duvarının önüne yığmışız, biber gazlarına karşı, mermilere karşı. O 100 bin insanı ilçe seçim kurullarına mı getirmeyeceğiz? 4-5-6-7-8-9 Mayıs günleri sabah 9'dan başlayarak akşam 20'ye kadar vatandaşlarımız ilçe seçim kurullarına imza atmak için gelecekler. Şu anda elimizde 90 bin dilekçe var. Daha zamanı gelmeden Partimize müracaat eden 90 bin vatandaşımız var. Şimdi o 90 bin vatandaşımızı ve çok daha fazlasını ilçe seçim kurullarına taşıyacağız. 100 bini aşkın imzayla Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Ama biz Cumhurbaşkanı olacağız. "

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  • Misafir 01 Mayıs 2018 16:12 Neden İşçi Partisi değil!............ Avrupa Ülkeleri ve Başkentlerinde Kürdistan İşçi Partisi 1 Mayıs kutlamalarında meydanlarda ..

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KİMDİR ?
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK KİMDİR?

Doğu Perinçek 17 Haziran 1942'de Gaziantep’te doğdu. Sadık ve Lebibe Perinçek’in oğludur. İlk çocukluk yıllarını babasının yedek subaylık ve yargıçlık görevleri nedeniyle Gaziantep, Antakya ve Diyarbakır&r

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