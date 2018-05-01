Perinçek, Kılıçdaroğlu'na ne teklif etti günler sonra açıkladı

Muhalefet cephesinde 24 Haziran seçimleri öncesi ittifak arayışları sürerken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklifi günler sonra açıkladı. Perinçek'in önerisinde CHP, İYİ Parti ve Vatan Partisi ile ittifakı yer alıyordu ancak Kılıçdaroğlu tarafından kabul görmedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusu yaptığı söyledi. Perinçek, 100 bin imza toplayıp toplayamayacağına ilişkin, "Biz 100 bin kişiyi Silivri duvarının önüne yığmışız. O 100 bin insanı ilçe seçim kurullarına mı getiremeyeceğiz? Yurttaşlarımız, cumhurbaşkanlığı adaylığına Doğu Perinçek'i önermek için 9 Mayıs'a kadar imzaya gelecekler. Şu anda elimizde 90 bin adet dilekçe var" dedi.

ADAYLIK BAŞVURUSU YAPTI

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, saat 11.00'de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasına gelerek 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunda bulundu. Daha sonra kameraların karşısına geçen Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkanı olarak adaylık başvurusunu yaptığı söyledi. Türkiye'nin önünde zorlukların olduğunu belirten Perinçek, "Bu zorluklardan korkmuyoruz, yılmıyoruz. Bu korkuları yenecek, ülkemizi üretim ekonomisine, barışa, huzura kavuşturacak birikimimiz var. 'Ermeni soykırımı' yalanını bütün dünyaya karşı ortadan kaldırdık, yerlebir ettik. Bu büyük bir miras. Aynı şekilde Silivri duvarını yıktık. Cumhurbaşkanlığı adaylığına başvururken Silivri zindanlarının duvarlarını yıkmış, milletin gücüyle bir partinin Genel Başkanı olarak başvuruyorum. TSK'yı o zindandan çıkardık, Vatan Partisi'ni o zindandan çıkardık. Böylece Türkiye'nin vatan bütünlüğünü sağlayacağı, terörü ortadan kaldıracağı koşulları oluşturduk. 15-16 Temmuz gecesi Vatan Partisi ekranlara çıktı ve gümbür gümbür oradan 'bu darbe Amerikancı bir darbedir', 'bu darbe FETÖ'nün darbesidir', 'TSK, bu darbede yoktur' ve 'TSK, Türk milletiyle birlikte bu darbeyi ezecektir, Vatan Partisi görevinin başındadır' mesajını verdik" diye konuştu.

"ŞUANDA ELİMİZDE 90 BİN DİLEKÇE VAR"

Türkiye'yi yönetmeye hazır olduklarını ifade eden Perinçek, önlerinde zorluklar olduğunu ancak kendilerinde de bu zorlukları yenecek birikimin bulunduğunu kaydetti. Perinçek, bir basın mensubunun, "Bundan sonraki süreçte 100 bin imza toplayabileceğinizi düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna şu cevabı verdi:

"Biz 100 bin kişiyi Silivri duvarının önüne yığmışız. O 100 bin insanı ilçe seçim kurullarına mı getiremeyeceğiz? Yurttaşlarımız, cumhurbaşkanlığı adaylığına Doğu Perinçek'i önermek için 9 Mayıs'a kadar imzaya gelecekler. Şu anda elimizde 90 bin adet dilekçe var. Daha zamanı gelmeden Vatan Partimize müracaat etmiş 90 bin üzerinde vatandaşımızın Doğu Perinçek'i cumhurbaşkanı adayı gösteren dilekçe var. Şu ana kadar dilekçe vermemiş vatandaşlarımızı da seferber ediyoruz. İlçe seçim kurullarında imzaların toplanması günü bittiği zaman 100 bini aşan imzayla Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı adayı olacaktır. Ama biz cumhurbaşkanı olacağız."