Beşiktaş'la karşılıklı sözleşmesini fesheden Portekizli savunma oyuncusu, Pepe, ülkesine döndü. 34 yaşındaki stoper, Portekiz Ligi
ekiplerinden Porto ile sözleşme imzaladı.
Porto'dan yapılan açıklamaya göre Pepe ile 30 Haziran 2021'e kadar sözleşme imzalanırken, 2004-2007 yılları arasında da Porto forması giyen oyuncunun "evine" döndüğünün altı çizildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Pepe'nin yeni takımı belli oldu! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER