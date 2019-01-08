Pepe'nin yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'la karşılıklı sözleşmesini fesheden Portekizli savunma oyuncusu, Pepe, ülkesine döndü. 34 yaşındaki stoper, Portekiz Ligi

ekiplerinden Porto ile sözleşme imzaladı.



Porto'dan yapılan açıklamaya göre Pepe ile 30 Haziran 2021'e kadar sözleşme imzalanırken, 2004-2007 yılları arasında da Porto forması giyen oyuncunun "evine" döndüğünün altı çizildi.