  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBaşkent'te yeni eviniz Emlak Konut güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

Pentagon'dan Venezuela açıklaması

Pentagon'dan Venezuela açıklaması

ABD yönetimi ile Venezuela arasında "meşru hükümet" gerilimi devam ederken, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Beyaz Saray'dan bölgeye herhangi bir askeri sevkiyat talimatı almadığı bildirildi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 26-01-2019 08:02 - Güncelleme: 26-01-2019 08:02

Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon yetkilisi, "Bölgeye herhangi bir gemi veya uçak sevk etme talimatı almadık." ifadesini kullandı. 

Yetkili, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD'li diplomatlara verdiği 72 saatlik sürenin dolmasıyla ABD ordusunun ortaya çıkabilecek herhangi bir duruma müdahaleye hazır olup olmadığı sorusuna, "Orada Güney Saha Komutanlığı var. Biz orada her zaman ortaklarımıza ve müttefiklerimize destek verecek şekilde konumlanmış durumdayız. Dolayısıyla bir şeyler olursa personelimize destek vermeye hazırız." yanıtını verdi.

Pentagon yetkilisi, Güney Saha Komutanlığının, Venezuela'da olası bir duruma müdahale etmek üzere mevcut askeri konumunda herhangi bir değişiklik yapıp yapmadığı sorularını ise yanıtsız bıraktı. 

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

Trump yönetimi, başta bu talebi kabul etmeyerek, ABD Büyükelçiliği'nin açık tutulacağını duyurmuş, ancak dün personel sayısının güvenlik sebebiyle azaltılacağını açıklamıştı.

Bugün Venezuela'daki ABD'li bazı diplomatların ve ailelerinin ülkeden ayrıldığı bildirilmişti.


PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Pentagon'dan Venezuela açıklaması haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro