Pentagon'dan tehdit! Yaparsa vururuz...

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Umman yolculuğu öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mattis, "Suriye yönetiminin tekrar kimyasal silah kullanması onlar için çok akılsızca bir karar olurdu" diyerek bu durumun askeri sonuçlara yol açabileceğine işaret etti.

TRUMP TAVRINI GÖSTERDİ: Geçtiğimiz yıl ABD'nin bu nedenle Humus'ta rejime ait bir hava üssünü bombaladığını hatırlatan Mattis, " Sanırım Başkan Donald Trump bu konudaki tavrını açıkça belli etti" diye konuştu.

RUSYA İLE ESED'İN KİMYASAL ORTAKLIĞI VAR: ABD'li Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin kimyasal silah stoğu içinse Rusya'yı suçladı. Mattis, "Rusya, Esad'ın bu silahlardan kurtulacağına kefil olmuştu. Rusya'ya bu konuda yetersiz ya da Esad'la ortaklık içerisinde" dedi.

GEÇEN YIL VURMUŞLARDI: Birleşik Devletler geçtiğimiz yıl Suriye hükümetinin İdlib'te kimyasal silah kullanması üzerine El Şayrat hava üssüne füze saldırısı düzenlemişti.