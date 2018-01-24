Pentagon'dan PYD/YPG'ye Afrin uyarısı

AFRİN'deki PYD/PKK mevzilerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonu hız kesmeden devam ederken ABD'den flaş bir açıklama geldi.

PYD/PKK'lı teröristlere TIR'lar dolusu silah veren ABD, Afrin operasyonun başlamasının ardından geri atmaya devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan son gelen açıklamada, "PYD/YPG unsurları Afrin'e hareket ederse desteği keseriz." denildi.

"TÜRKİYE'YE BİRLİKTE ÇALIŞMAYI TEKLİF ETMİŞLERDİ"

Hatırlanacağı gibi ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Türkiye'ye Suriye'de birlikte çalışmayı teklif etmiş Türkiye'den ise "Teröristlere verdiğiniz desteği çekerek ilk adımı atabilirsiniz!" yanıtı gelmişti.

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