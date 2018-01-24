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Pentagon'dan PYD/YPG'ye Afrin uyarısı

Pentagon'dan PYD/YPG'ye Afrin uyarısı

Pentagon Suriye'nin kuzeydoğusundaki PYD/YPG unsurlarının Afrin'e hareket etmesi durumunda ABD'nin desteğini kaybedeceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2018 20:29 - Güncelleme: 24-01-2018 00:29

AFRİN'deki PYD/PKK mevzilerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonu hız kesmeden devam ederken ABD'den flaş bir açıklama geldi.

PYD/PKK'lı teröristlere TIR'lar dolusu silah veren ABD, Afrin operasyonun başlamasının ardından geri atmaya devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan son gelen açıklamada, "PYD/YPG unsurları Afrin'e hareket ederse desteği keseriz." denildi.

"TÜRKİYE'YE BİRLİKTE ÇALIŞMAYI TEKLİF ETMİŞLERDİ"

Hatırlanacağı gibi ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Türkiye'ye Suriye'de birlikte çalışmayı teklif etmiş Türkiye'den ise "Teröristlere verdiğiniz desteği çekerek ilk adımı atabilirsiniz!" yanıtı gelmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Türkay 24 Ocak 2018 01:15 Abd, pyd-pkk lı keferelerine TSK nın karşısına çıkıp sizde gebermeyin demek istemiştir..!

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