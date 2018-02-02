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Pentagon'dan flaş YPG açıklaması

Pentagon'dan flaş YPG açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye'de PKK/YPG'ye dağıtılan silahların Suriye'deki operasyon sonrası toplanacağını açıkladı. Pantagon sözcüsü, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğu sözlerini niteledi.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2018 20:41 - Güncelleme: 02-02-2018 00:41

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin Suriye'deki terör noktalarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda operasyonun sınırlandırılmasını istedi. Pentagon Sözcüsü Dana White, PYD'ye dağıtılan silahların DEAŞ ile mücadelenin sona ermesinin ardından toplanacağını söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie ise ana unsurunu PKK’nın Suriye kolu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) gönderdikleri silahları ancak DEAŞ’la mücadelenin tamamen sona ermesinden sonra toplayacaklarını açıkladı.

Pentagon sözcüsü Dana White ile ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie Perşembe günkü haftalık basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladılar.

SDG O EKİPMANI İYİ BİR AMAÇ İÇİN KULLANIYOR

Korgeneral McKenzie Afrin’den Türkiye’ye yönelen saldırılardan haberdar olmadığını ancak Türkiye’yi hedef alan tüm PKK saldırılarını kınadıklarını söyledi. McKenzie’ye ABD’nin Türkiye’ye SDG’ye gönderilen ağır silahları Rakka operasyonundan sonra toplama sözü verdiği hatırlatılarak ‘O silahları ne zaman toplamaya başlayacaksınız?’ diye soruldu. McKenzie şöyle yanıtladı; ‘Niyetimiz silahları DEAŞ’a yönelik operasyonların tamamlanmasından sonra toplamak. Biliyorsunuz DEAŞ’la mücadele şu an Orta Fırat Vadisi’nde sürüyor ve o ekipman orada SDG tarafından iyi bir amaç için kullanılıyor.’

DEAŞ’LA MÜCADELEDE DİKKAT DAĞITIYOR

Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin soruları ise Pentagon’un baş sözcüsü Dana White yanıtladı. White şunları söyledi:

- ‘Türkiye’den Suriye’deki operasyonunu sınırlamasını istedik çünkü bu dikkat dağıtan bir şey. Türkiye bir NATO ülkesi ve meşru kaygıları var.’

- ‘ABD Dışişleri Bakanlığı PKK’yı bir terör örgütü ilan etmiş durumda. Türkiye’nin sınırlarında aktif bir başkaldırı var. Ancak Suriye’deki ortak tehdit DEAŞ ve onunla mücadeleden çalan her şey dikkatin dağılmasıdır. Bu nedenle Türklere operasyonu sınırlama çağrısı yaptık.’

BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

- ‘Türkiye bir NATO ülkesi ve her zaman her şeyi aynı şekilde görmüyoruz ama birlikte çalışıyoruz. Sınırlarındaki başkaldırı konusunda da Türklerle birlikte çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Ancak bugün Suriye’de bütün tarafların DEAŞ ile mücadele kampanyasına odaklanmasına ihtiyacımız var.’

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • Misafir 02 Şubat 2018 01:44 ABD vietnam gibi antlaşma yapabileceği birilerini bulsa hemen kaçar zira afganistan ırak suriye her sene en az 2 trilyon dolar bütçeye yük alarm üstüne alarm veriyor gitgidede iç borçlanma ülkeyi bitiriyor kendi halkı bile vergilerimiz neden bizi ilgilendirmeyen savaşlara gidiyor diye düşünüyor ama ABD kendi yarattığı havuzda boğulup bir daha hiçbir ülkeye savaş açmamaya yemin edene kadar kurtulamaz kaybettiği müttefikler ve ülkenin yalnızlaşan yapısı yanına kalıcak

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