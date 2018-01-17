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Pentagon'dan flaş Afrin açıklaması

Pentagon'dan flaş Afrin açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Afrin'deki PYD/PKK unsurlarını desteklemediklerini ve onları DEAŞ ile mücadele operasyonlarının parçası olarak görmediklerini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2018 19:42 - Güncelleme: 17-01-2018 00:40

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, Afrin'de bulunan PYD/PKK unsurlarına ilişkin, "Onları DEAŞ mücadele operasyonlarımızın parçası olarak kabul etmiyoruz. Onları desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' konusunda Türkiye'nin kaygılarını anladıklarını, Türkiye ile konuyu görüştüklerini açıkladı. ABD'nin Afrin'de verdiği bir destek veya eğitim olmadığına işaret eden Binbaşı Galloway, "SDG alanlarının dışındaki unsurlar, bizden herhangi bir eğitim-tavsiye-destek almıyor. Desteklediğimiz gruplar özellikle DEAŞ karşıtı operasyonlara katılan gruplardır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Afrin'e muhtemel operasyonlarının da parçası olmadıklarını aktaran Galloway tüm tarafları, gerginliği tırmandıran adımlardan kaçınmaya teşvik ettiklerini kaydetti.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Suriye'de kurmayı planladıkları "Sınır Güvenliği Gücü" konusunda Türkiye’nin kaygılarını anladıklarını ve Türk yetkililerle konuyu görüştüklerini bildirdi.

'TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI ANLIYORUZ'

Pahon, "Şu anda eğitilen (Sınır) Güvenlik Gücü ile ilgili Türkiye’nin kaygılarını anlıyoruz ve NATO müttefikimiz Türkiye ile düzenli yakın iletişimimiz var." dedi.

İLK AÇIKLAMA

Gün içerisinde açıklama yapan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon ise Türkiye'nin Afrin'e muhtemel bir operasyonunda, koalisyonun oradaki PYD/PKK unsurlarını destekleyip desteklemeyeceği sorusuna "Afrin operasyon alanımız değil. Başta Ebu Kemal'in Kuzeyi ve Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki alanlar olmak üzere, Orta Fırat Vadisi boyunca kalan ceplerde DEAŞ'ı yenmek üzere ortaklarımıza destek veriyoruz." yanıtını vermişti.

Türkiye'nin olası Afrin operasyonuna ABD'den bomba açıklama

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • Yks 16 Ocak 2018 23:29 Zaman kazanmaya çalışıyor çakallar

    CEVAP YAZ 1 3
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