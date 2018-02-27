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Pentagon'dan Afrin açıklaması: Türkiye ile görüşüyoruz

Pentagon'dan Afrin açıklaması: Türkiye ile görüşüyoruz

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yaptığı açıklamada, Washington ve Ankara'nın Suriye'nin Afrin bölgesindeki gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde çalıştığını belirtti.

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Eklenme Tarihi: 26-02-2018 21:02 - Güncelleme: 27-02-2018 00:07

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) görevli Binbaşı Rankine- Galloway, Türkiye ile Afrin konusundaki gerilimi düşürmek için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Pentagon sözcüsü Albay Rob Manning ise Suriye'deki sorunun siyasi bir şekilde çözülmesinden yana olduklarını kaydetti.

Pentagon sözcüsü Albay Rob Manning, haftalık basın toplantısında soruları yanıtlarken, Pentagon'un ABD Dışişleri Bakanlığının Suriye iç savaşına yönelik BM öncülüğündeki çabaları destekleyeceğini ifade etti. Manning, uzayan saldırı ve çatışmaların Suriye halkının acılarını artırdığını ve ABD'nin söz konusu çatışmanın siyasi bir şekilde çözülmesinden yana olduğunu söyledi.

Pentagon'un ateşkesi askeri olarak nasıl destekleyeceğine ilişkin soru üzerine Manning, "Bu siyasi sonuçları elde edecek şekilde destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Manning, AA muhabirinin Pentagon'un "ateşkesi icra etmek konusunda veya ateşkes ihlalleri konusunda askeri olarak ne yapacağını" sorması üzerine ise şöyle konuştu:

"BİZİM DESTEĞİMİZ DİPLOMATİK ÇÖZÜME YÖNELİK BİR ÇABADIR"

"Bu ihlalleri elbette ki kınayacağız ve şu anda bahsedemeyeceğim bazı önlemler alacağız ama yine ifade ediyorum, bizim desteğimiz diplomatik bir çözüme yönelik çabalardır."

Toplantıda söz alan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) masasında görevli Binbaşı Adrian Rankine-Galloway de "Savunma Bakanlığının ateşkes ihlallerini ve Suriye'deki çatışmasızlık bölgelerinde olup bitenleri izlemede bir rolü yok." dedi.

Manning, söz konusu ateşkesin ABD operasyonlarını etkilemediğini, ABD'nin bölgede sadece DEAŞ'a odaklandığını dile getirdi.

Albay Manning, SDG ismini kullanan PYD/PKK ile Esed rejimi arasındaki görüşmelerden haberdar olup olmadığına ilişkin bir soruya cevap verirken de bu konuda herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

Türkiye ile ABD arasında Menbiç konusunda devam eden görüşmelere yönelik bir soru üzerine ise Manning, Türkiye'nin sınırları içinde "aktif isyanın" bulunduğu tek NATO ülkesi olduğunu ve ABD'nin Türkiye'nin bu konudaki kaygılarını anladığını ifade etti.

AFRİN AÇIKLAMASI

Türkiye ile ABD'nin Menbiç'te ortak devriye operasyonları yapmasına ilişkin herhangi bir gelişmenin olup olmadığına yönelik soruya ise Binbaşı Rankine-Galloway cevap verdi. Rankine-Galloway, "Bu konuda herhangi bir detay veremem. Türkiye ile ABD arasında devam eden ve Afrin'deki gerginliği düşürmeye yönelik diplomatik görüşmeler var." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • haso 27 Şubat 2018 00:47 Bekle ABD senin Pentanada gonduracaz.

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