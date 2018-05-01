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Pentagon'dan ABD Senatosu'na Türkiye uyarısı

Pentagon'dan ABD Senatosu'na Türkiye uyarısı

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Senato'ya, Türkiye gibi müttefik ülkelere Rusya'dan silah aldıkları gerekçesiyle yaptırım uygulamayı değerlendirirken daha esnek davranma çağrısı yaptı.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 20:45 - Güncelleme: 01-05-2018 20:45

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda perşembe günü konuşan Savunma Bakanı James Mattis, Rus askeri teçhizatı satın alan Türkiye gibi müttefik ve partner ülkelere yaptırım uygulayarak ihtilaf çıkarmamak için daha esnek davranılmasını talep etti.

Ancak Türkiye ve Hindistan'ın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almaya hazırlandığı dönemde, Mattis ''S-400 alımları epey endişe kaynağı'' demekten geri durmadı.

 "MÜTTEFİKLERİMİZLE ÇATIŞMAK BİZİM ÇIKARIMIZA DEĞİL"

Müttefik ülkelerle çatışmadan kaçınmanın ABD'nin uzun vadeli çıkarlarına uygun olduğuna dikkat çeken Mattis, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası'nda (CAATSA) ulusal güvenlik istisnaları yapılması gerektiğini savundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 01 Mayıs 2018 21:35 türkiyeyi natodan atın müslümanların natoda yeri yok.

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