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Pentagon: Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz

Pentagon: Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz

Türkiye’nin Suriye’de Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu’na başlamasının ardından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan ilk açıklama geldi.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 23:12 - Güncelleme: 21-01-2018 00:53

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway, Türkiye’nin PKK ile güvenlik kaygılarını anladıklarını söyledi. Galloway ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin’de devam eden bir operasyonu olmadığı vurgusu yaparak ülkesinin Afrin’deki gelişmelere müdahil olmasının söz konusu olmadığını ima etti.

Pentagon sözcüsünün 4 cümlelik açıklamasının detayları şöyle:

- Bütün tarafları gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya ve en önemli iş olan DEAŞ’ı yenmeye odaklanmaya davet ediyoruz.

- Türkiye’nin ABD tarafından yabancı bir terör örgütü olarak tanınan PKK’ya ilişkin güvenlik kaygılarını anlıyoruz.

- ABD, PKK’ya herhangi bir destek sağlamıyor.

- ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin’de devam eden bir operasyonu yok çünkü DEAŞ’ı hedef alan askeri operasyonlara odaklanmış durumda.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Gazi 21 Ocak 2018 00:58 Anlamasaydınız çok üzülürdük çoookkk

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