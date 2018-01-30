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Pentagon Sözcüsü: Menbiç’teki tek muhatabımız...

Pentagon Sözcüsü: Menbiç’teki tek muhatabımız...

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin yeni açıklamalar geldi. Pentagon Sözcüsünün Menbiç’teki tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi demesi dikkatlerden kaçmadı.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2018 22:27 - Güncelleme: 30-01-2018 00:27

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin yeni açıklamalar geldi. Amerikalı ve Türk gazetecilerin gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcüleri, Menbiç’te ABD öncülüğündeki koalisyonun ortağı olarak Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yerine Menbiç Askeri Konseyi’ni işaret etmesi dikkat çekti.

Pentagon sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, Menbiç'teki muhaplarının SDG değil askeri konsey olduğunu söyledi. Menbiç Askeri Konseyi'nin yüzde 60’ı Arap, yüzde 40’ı ise Kürt, Türkmen ve Hıristiyan'dan oluştuğunu ifade eden Galloway, "Biz Menbiç Askeri Konseyi ile çalışıyoruz. Onları şehri DEAŞ’tan kurtaran Suriye Demokratik Güçleri eğitti. Ama bugün yerel güçleri temsil eden Menbiç Askeri Konseyi’dir" diye konuştu.

AFRİN SORUSUNA CEVAP 

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili soruları da cevaplayan Sözcü, Afrin'de Türkiye ile çalışmaya çalıştıklarını ifade etti. Bu konuda Türkiye ile yakın temas içerisinde olduklarını kaydeden Galloway şöyle konuştu:

"Afrin’deki Kürt gruplar DEAŞ ile mücadele küresel koalisyonunun bir parçası değil. Biz ABD olarak oradaki Kürt güçlerle çalışmıyoruz. Bizim hedefimiz sadece DEAŞ’ı yenmek. Bu çerçevedeki operasyonların büyük bölümü Orta Fırat Vadisi’nin güney bölümünde Ebu Kemal şehri yakınlarında devam ediyor. Bir kere daha vurgulamak isterim ki Afrin’de Türk askerleriyle karşı karşıya gelen Kürt güçlerinin küresel koalisyon ile herhangi bir bağı yok."

SORU CEVAP BÖLÜMÜ

Albay Robert Manning: Ancak bu durumun bize şunu gösterdiğini kabul etmek lazım; bu dikkatimizi dağıtan bir süreç. Orada olmamızın gerçek sebebi olan DEAŞ ile mücadeleye odaklanma kabiliyetimizi zayıflatan bir şey.

-Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Votel dün ABD’nin Türkiye’nin operasyon düzenlemeyi düşündüğünü söylediği Menbiç’ten çekilme planının olmadığını açıkladı. Menbiç’te ABD ile Türkiye’nin çatışmasından endişeli misiniz?

Albay Robert Manning: Elbette iki NATO müttefiki olarak çatışmanıın önlenmesi için önemli tedbirler alıyoruz. Türkiye bizim güçlerimizin nerede olduğunu biliyor. Müttefikimiz Türkiye ile yakın iletişim içindeyiz. Koalisyon olarak bizim Menbiç’teki tek muhatabımız bu şehrin DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından yerel halktan kurulan Menbiç Askeri Konseyi.

Terör örgütünden ABD'ye Afrin tehdidi!

 -Bütün YPG güçlerinin Fırat’ın doğusuna çekildiğini teyit edebiliyor musunuz? Menbiç’te YPG’li kalmadı mı?

Binbaşı Adrian Rankine Galloway: Spekülasyon yapmayız. Ama Menbiç’teki güçler Menbiç Askeri Konseyi’ne mensup. Bu yapı, Suriye’nin o bölgesinin çoklu etnik yapısını yansıtan bir temsiliyete sahip. Menbiç Askeri Konseyi’nin yüzde 60’ı Arap, yüzde 40’ı ise Kürt, Türkmen ve Hıristiyan. Biz Menbiç Askeri Konseyi ile çalışıyoruz. Onları şehri DEAŞ’tan kurtatan Suriye Demokratik Güçleri eğitti. Ama bugün yerel güçleri temsil eden Menbiç Askeri Konseyi.

Teröristlerin revirlerine bakın tünelden çıkan onlarca...Teröristlerin revirlerine bakın tünelden çıkan onlarca...Teröristlerin revirlerine bakın tünelden çıkan onlarca...Teröristlerin revirlerine bakın tünelden çıkan onlarca...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 30 Ocak 2018 00:10 ulkemiz bunlarin hic bir sozune ve manevrasina inanmamali derhal menbice askeri hareket baslatmali

    CEVAP YAZ 3 2
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