Pentagon F-35'lerin teslimatını durdurdu

Pentagon ve üretici firmanın uçaklardaki paslanma sorununun maliyetinin kim tarafından karşılanacağı konusunda anlaşamadığı belirtildi.
Pentagon'un yeni uçakları teslim almayı reddettiği ifade ediliyor.
Gecikmenin proje ortağı diğer ülkeleri de etkileyebileceği belirtiliyor.
F-35'ler Türkiye'nin de aralarında olduğu 9 ülke tarafından üretiliyor.
Türkiye'nin sipariş verdiği 107 adet F-35'ten ikisini bu yıl teslim alması bekleniyor.
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