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Pensilvanya'da Katolik rahipler binden fazla çocuğa...

Pensilvanya'da Katolik rahipler binden fazla çocuğa...

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yüzlerce Katolik rahip, binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlandı.

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 07:14 - Güncelleme: 15-08-2018 07:14

ABD medyasında yer alan habere göre, Pennsylvania Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık bir soruşturmanın ardından çocuklara yönelik cinsel istismarların, Pennsylvania ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söyledi. 

Tahkikat jürisi ise 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik kilisine ait yüzlerce rahibi binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçladı.

 Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar ise konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetti. 

Kurbanlarının çoğunun erkek çocukları olduğuna dikkati çeken jüri, tecavüze kadar uzan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını ifade etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 15 Ağustos 2018 08:06 SAPIK PAPAZLAR BUNLARIN NE DININE NEDE DIN ADAMLARINA GÜVENILMEZ

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