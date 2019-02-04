Penisinden çıkan şeyler şok etti! Tam 26 adet bakın nasıl içine girmiş

Doğu Çin'in Hubei bölgesinde 12 yaşındaki bir erkek çocuğun penisinde tam 26 mıknatıs topu çıkartıldı. Acı ve kanama ile doktora gelen çocuğun penisine mıknatıs toplarının nasıl girdiğini duyun doktorlar ise şok oldular. Mıknatıs toplarını penisinden 2 saatlik ameliyat sonrasında çıkartıldı. Toplar ise çocuğun penisine bakın nasıl girmiş.



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