Pendik'te İstanbul Tersane Komutanlığı'nda yangın

Pendik'te bulunan İstanbul Tersane Komutanlığı'nda çıkan yangına müdahale edildi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının bildirilmesi üzerine, Pendik, Kartal, Tuzla'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı, çalışmaların devam ettiği öğrenildi.