Pendik'te ikinci 'Kuyu' köpek olayı

Beykoz'da 11 gün boyunca bir kuyuda mahsur kalan "Kuyu"köpeğin hikayesine benzer bir hikaye Pendik'te yaşandı. Pendik Velibaba Mahallesi Tanyeri Sokak adresinde etrafı çevrili boş bir araziden gelen sesleri duyan çocuklar arsa içerisinde su kuyusu içerisine düşen köpeği fark ettiler. Durumun iletişim merkezine iletilmesinin ardından Pendik Belediyesi ekipleri harekete geçti. İhbar sonrası harekete geçen Pendik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Veteriner İşleri Birimi’nin nöbetçi ekipleri ve İtfaiye Ekipleri birlikte kurtarma operasyonunu başlattı.

10 metre derinlikteki kuyuya bir komanda gibi giren ekipler uzun süre yaralı köpeği kurtarmaya çalıştı. Köpeği ıslık çalarak uyandırmaya çalışan ekipler, dar kuyuda yaralı hayvanı kurtarmak için uzun bir çalışma gerçekleştirdi. Günlerdir kuyuda mahsur kaldığı tahmin edilen köpek , ekipleri kuyunun daralan bölgesinden aşağıya inmesiyle ağ yardımıyla kurtarıldı. Zaman kaybetmeden bakım evine nakledilen köpeğin tedavisine hemen başlandı. Yapılan muayenede köpekte belirgin bir incinme, yaralanma ya da kemik kırılması gibi bir durum bulunmadığı ancak hayvanın uzun süre kuyuda kalmasından dolayı vücut ısısının düştüğü, açlık ve susuzluğa bağlı olarak bitkin düştüğü tespit edildi. Köpeğe serum bağlanarak vücut değerlerinin normal seviyeleri getirilmesi sağlandı ve gerekli tedavilerine başlanarak müşahede altına alındı. Yetkililer köpeğin durumunun iyiye gittiğini bildirdiler.

Öte yandan, tüm bu yaşanan kurtarma anları kameralarca kaydedildi. Görüntülerde ekipler dar kuyudan içeri girmeye çalışırken, bir yandan da köpeğe ıslık çaldı. Ardından yaralı köpek ağ yardımıyla kurtarıldı.

  • Güncel 12 Ocak 2018 10:59
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