'Pembe vagon' uygulamasından vazgeçildi

CHP Bursa Milletvekili TBMM Kâtip Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun uygulama başladığı gün tepki gösterip Türkiye gündemine taşıdığı Bursaray'daki 'pembe vagon' uygulamasından vazgeçildi. Uygulamadan vazgeçilmesi sonrasında sevincini paylaşan Kayışoğlu, "Uygulamadan vazgeçilmiş olması sevindirici. İstasyonlardan yazıların kaldırılması, Bursalıların bu ayrıştırıcı, kadını izole etmeye çalışan, erkeği de tehlikeli bir varlık gibi gösteren uygulamaya verdikleri tepkinin bir sonucudur. Bursalılara kulak veren Büyükşehir Belediyesi'nin yeni Başkanı Alinur Aktaş'ın yanlıştan dönmesi bu nedenle anlamlıdır" diye konuştu.



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CHP Bursa Milletvekili TBMM Kâtip Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun uygulama başladığı gün tepki gösterip Türkiye gündemine taşıdığı Bursaray'daki 'pembe vagon' uygulamasından vazgeçildi. Uygulamadan vazgeçilmesi sonrasında sevincini paylaşan Kayışoğlu, "Uygulamadan vazgeçilmiş olması sevindirici. İstasyonlardan yazıların kaldırılması, Bursalıların bu ayrıştırıcı, kadını izole etmeye çalışan, erkeği de tehlikeli bir varlık gibi gösteren uygulamaya verdikleri tepkinin bir sonucudur. Bursalılara kulak veren Büyükşehir Belediyesi'nin yeni Başkanı Alinur Aktaş'ın yanlıştan dönmesi bu nedenle anlamlıdır" diye konuştu.





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CHP Bursa Milletvekili TBMM Kâtip Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun uygulama başladığı gün tepki gösterip Türkiye gündemine taşıdığı Bursaray'daki 'pembe vagon' uygulamasından vazgeçildi. Uygulamadan vazgeçilmesi sonrasında sevincini paylaşan Kayışoğlu, "Uygulamadan vazgeçilmiş olması sevindirici. İstasyonlardan yazıların kaldırılması, Bursalıların bu ayrıştırıcı, kadını izole etmeye çalışan, erkeği de tehlikeli bir varlık gibi gösteren uygulamaya verdikleri tepkinin bir sonucudur. Bursalılara kulak veren Büyükşehir Belediyesi'nin yeni Başkanı Alinur Aktaş'ın yanlıştan dönmesi bu nedenle anlamlıdır" diye konuştu.



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