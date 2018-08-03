'Pembe Panter' yakayı ele verdi! 3 bin liraya VIP fuhuş...

ADANA'da sosyal medya üzerinden anlaşıp geceliği 3 bin TL’ye 'VIP' fuhuş yaptığı ve fuhuşa yer temin ettiği iddiasıyla aranan "Pembe Panter" lakaplı Ayşe B. gözaltına alındı.

Adana’da sosyal medya üzerinden anlaşıp geceliği 3 bin TL’ye fuhuş yaptığı ve fuhuşa yer temin ettiği ileri sürülen "Pembe Panter" lakaplı kadın yakalandı. 'Pempe Panter' Ayşe B’nin aynı zamanda 500 TL’ye fuhuşa yer temin ettiği belirtildi. Twitter

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Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 yaşındaki Ayşe B.’nin sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığı ve fuhuşa yer temin ettiğini saptadı. Bunun üzerine polis düzenlendiği operasyonla Ayşe B.’yi gözaltına aldı. ‘ Twitter

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SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GÖSTERİYORDU... Pembe Panter’ lakabıyla fuhuş yaptığı iddia edilen Ayşe B.'nin, anlaştığı kişilere sosyal medyadan görüntülü olarak kendisini gösterdiği öğrenildi. Twitter

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