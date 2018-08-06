Pembe Panter Ayşe kimdir Adana'da instagram yıldızı çıktı!

ADANA'da tutuklanan Pembe Panter Ayşe lakaplı Ayşe B. kimdir, kaç yaşında, gerçek kimliği şok etti. Pembe saçları ve pembe kıyafetleri ile dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Pembe Panter Ayşe geceliği 3 bin liradan VİP fuhuş yaptığı gerekçesi ile gözaltına alındı. Pembe Panter Ayşe'nin instagram fenomeni olduğu ise sonradan ortaya çıktı.

Adana’da, sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle gecelik 3 bin liraya ‘VIP’ fuhuş yaptığı ve fuhşa yer temin ettiği öne sürülen ‘Pembe Panter’ lakaplı 24 yaşındaki Ayşe B. dün yakalanmıştı. Pembe Panter Ayşe’nin aynı zamanda makyaj konusunda Instagram fenomeni olduğu ortaya çıktı.

İNTERNETTEN GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME YAPIYOR: Adana polisi, Ayşe B.’nin, sosyal medya hesaplarından anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığını ve fuhşa yer temin ettiğini belirledi. Lüks otellerde ‘VIP’ fuhuş yapan, ‘Pembe Panter’ lakaplı Ayşe B., anlaştığı kişilerden gecelik 3 bin lira istiyor. Pembe Panter Ayşe, buluşmak isteyen ‘müşterileriyle’ internetten kameralı canlı görüşme yapıp kendini gösteriyor.

INSTAGRAM’DA 60 BİNİN ÜZERİNDE TAKİPÇİSİ VAR: Bu haberlerin ardından Pembe Panter Ayşe’nin kim olduğu merak konusu oldu. Ayşe B.’nin “makeup-pinkgirl” hesabıyla İnstagram’da bir fenomen olması herkesi şaşırttı. Pembe Panter Ayşe’nin tutuklandığını öğrenen takipçileri ise, “makeup-pinkgirl” hesabını yorum yağmuruna tuttu.

Dün polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan Ayşe B.’nin, ‘fuhuş yapmak’ ve ‘fuhşa yer temini etmek’ suçlarından kaydı olduğu, fuhşa yer temin ettiği kişilerden de 500 lira aldığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Ayşe B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Ayşe B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.