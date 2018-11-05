Pelvik ağrı nedir belirtileri nelerdir?

Ağrı, rastgele hissedilen ağrılar olabilir, batma saplanma gibi anlık olabilir, günün belli bir saatinde ya da belli bir aktiviteyle tetiklenebilir, dolgunluk ya da huzursuzluk gibi bir his olabilir, adetle beraber olan ağrılar özellikle ilaç aldıracak yatıracak kadar şiddetliyse, cinsel ilişki sırasında ya da sonrasında hissedilen ağrılar.

İşemeyle ilgili, ağrılı işeme, işeme sırasında yanma, idrar torbası dolu olduğunda boşaldıktan sonra ağrı, acil işeme ihtiyacı, sık idrara çıkma, idrar kaçırma -öksürürken, hapşırırken, gülerken.

Bağırsak şikayetleri, sindirim sırasında ağrı şişkinlik, kabızlık –ilaçla, bitkisel çaylar, kuru meyve, elle müdahale etmek gerekiyorsa- ishal, tuvalete çıkarken ya da çıktıktan sonra olan ağrılar.

Genital bölgeyle ilgili şikayetler, vulva -kadının dış genital organları- yanma, kızarıklık, erkeklerde –penis ağrısı, kökü gövdesi ya da ucu- kadın ve erkek içinde cinsel ilişki, ereksiyon ve orgazm ağrılı olabilir.