Pelin Öztekin'in muhteşem değişimi! Son görüntüsü şaşırttı

153 kilodan 63 kiloya inen Pelin Öztekin, verdiği kilolar sonrası büründüğü yeni görüntüyle gündem olmaya devam ediyor. Mide küçültme ameliyatı ile 90 kilo veren Pelin Öztekin tatil sezonunu açtı. Soluğu Kaş'ta alan Pelin Öztekin denizin ve güneşin tadını çıkardı. Öztekin, yılın ilk bikinili pozunu da Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Pelin Öztekin'in son görüntüsü 'bu kadar olmaz' dedirtti.