Pelin Öztekin'den bikinili poz

Gösteri dünyasının ünlü isimleri zayıflamak için birçok yöntem deniyor. Bazıları sağlığı için bazıları ise rolü için kilo veriyor.

Pelin Öztekin'den bikinili poz

Gösteri dünyasının ünlü isimleri zayıflamak için birçok yöntem deniyor. Bazıları sağlığı için bazıları ise rolü için kilo veriyor. Bunu başarmak için spor, diyet veya ameliyat yöntemlerini deniyorlar. Son olarak mide küçültme ameliyatı ile 90 kilo veren Pelin Öztekin, ilk kez bikinili fotoğrafını paylaştı. İşte kilo vererek bambaşka bir görünüme sahip olan ünlü isimler... Mide küçültme ameliyatı ile 90 kilo veren Pelin Öztekin, ilk kez bikinili poz verdi.

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Pelin Öztekin'den bikinili poz

Gösteri dünyasının ünlü isimleri zayıflamak için birçok yöntem deniyor. Bazıları sağlığı için bazıları ise rolü için kilo veriyor. Bunu başarmak için spor, diyet veya ameliyat yöntemlerini deniyorlar. Son olarak mide küçültme ameliyatı ile 90 kilo veren Pelin Öztekin, ilk kez bikinili fotoğrafını paylaştı. İşte kilo vererek bambaşka bir görünüme sahip olan ünlü isimler.. Kaş'ta tatil yapan Öztekin, fit görünümüyle beğenildi.

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Pelin Öztekin'den bikinili poz

Gösteri dünyasının ünlü isimleri zayıflamak için birçok yöntem deniyor. Bazıları sağlığı için bazıları ise rolü için kilo veriyor. Bunu başarmak için spor, diyet veya ameliyat yöntemlerini deniyorlar. Son olarak mide küçültme ameliyatı ile 90 kilo veren Pelin Öztekin, ilk kez bikinili fotoğrafını paylaştı. İşte kilo vererek bambaşka bir görünüme sahip olan ünlü isimler..Oyuncu, 153 kiloya kadar çıkınca Nisan 2015'te mide küçültme ameliyatı olmuştu. BKM Mutfak'taki skeçlerde kilosuyla örtüşen rolleriyle adını geniş kitlelere duyuran Öztekin, mide ameliyatı sonrası ilk 6 ayda 158 kilodan 100 kiloya düşmüştü. Öztekin son olarak 21 ayda 90 kilo verip 63'e düştü. 31 yaşındaki oyuncu, formunu korumak için ise düzenli olarak spor yapıyor.

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Pelin Öztekin'den bikinili poz

Gösteri dünyasının ünlü isimleri zayıflamak için birçok yöntem deniyor. Bazıları sağlığı için bazıları ise rolü için kilo veriyor. Bunu başarmak için spor, diyet veya ameliyat yöntemlerini deniyorlar. Son olarak mide küçültme ameliyatı ile 90 kilo veren Pelin Öztekin, ilk kez bikinili fotoğrafını paylaştı. İşte kilo vererek bambaşka bir görünüme sahip olan ünlü isimler..Öztekin, yılın ilk bikinili pozunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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