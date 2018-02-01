Pelin Karahan kimdir? Kaç yaşında

Pelin Karahan, 2007 – 2011 yılları arasında "Kavak Yelleri" adlı dizide İbrahim Kendirci,Dağhan Külegeç, Aslı Enver, Sarp Apak ile birlikte başrolde oynadı. 2011 yılında Medya ve Sanat Ödüllerinden, Kavak Yelleri dizisindeki rolü için “En Başarılı Bayan Dizi Oyuncusu” ödülünü kazanmıştır. Pelin Karahan, 23 Ekim 2011 tarihinde pilates eğitmeni Erdinç Bekiroglu ile Barcelona'da evlendi. 19 Kasım 2013 tarihinde boşandı. 24 Haziran 2014 tarihinde iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlendi. 27 Aralık 2014 tarihinde Ali Demir adında bir oğlu oldu. Pelin Karahan, 2012 yılında da “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Mihrimah Sultan karakterini hayat veren Pelin Karahan, en son Yeter dizisinde Aylin karakterini canlandırdı.