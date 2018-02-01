Pelin Karahan kimdir? Kaç yaşında

Pelin Karahan kimdir? Kaç yaşında

Oyunculuk kariyerinde başarılı çalışmalara imza atarak adını duyuran ancak popülerliğini Kavak Yelleri isimli televizyon dizisi ile kazanan başarılı oyuncu Pelin Karahan, 6 Ekim 1984’te doğdu. Ankara Arı Koleji’nde İlkokulu okudu. Ortaokulu Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulunda ve Ödemiş İlköğretim Okulunda bitirdikten sonra Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesinden mezun oldu.

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Pelin Karahan kimdir? Kaç yaşında

Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Turizm İşletme’de okudu. Okul bitince İstanbul’a geldi İnteraktif reklam hizmeti veren bir şirkette müşteri ve halkla ilişkilerde çalıştı.
Aynı zamanda manken Neşe Erberk’in Erberk Ajans’sına kaydoldu. Demirdöküm reklam filmi ile reklam çekimlerine başladı. Daha sonra Nestle Kit-Kat, Coca Cola Light, Ülker Royal Golf, Yedigün, Carrefour, Penti,Komili Şampuan, İpana reklam filmlerinde de oynadı.

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Pelin Karahan kimdir? Kaç yaşında

Pelin Karahan, 2007 – 2011 yılları arasında "Kavak Yelleri" adlı dizide İbrahim Kendirci,Dağhan Külegeç, Aslı Enver, Sarp Apak ile birlikte başrolde oynadı. 2011 yılında Medya ve Sanat Ödüllerinden, Kavak Yelleri dizisindeki rolü için “En Başarılı Bayan Dizi Oyuncusu” ödülünü kazanmıştır. Pelin Karahan, 23 Ekim 2011 tarihinde pilates eğitmeni Erdinç Bekiroglu ile Barcelona'da evlendi. 19 Kasım 2013 tarihinde boşandı. 24 Haziran 2014 tarihinde iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlendi. 27 Aralık 2014 tarihinde Ali Demir adında bir oğlu oldu. Pelin Karahan, 2012 yılında da “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Mihrimah Sultan karakterini hayat veren Pelin Karahan, en son Yeter dizisinde Aylin karakterini canlandırdı.

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Pelin Karahan kimdir? Kaç yaşında

Ekranların sevilen ve özlenen yüzü Pelin Karahan, bambaşka bir projeyle ekranlara döndü. İki çocuk annesi güzel oyuncu,’ Pelin Karahan'la Nefis Tarifler’ isimli yemek programıyla evlere konuk olacak. Peki Kavak Yelleri isimli diziyle hayran kitlesini genişleten Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında?

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